القهوة أبرزها.. احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات في الصباح

قد نستيقظ من النوم ونأكل الأطعمة التي نجدها أمامنا أو المشروبات المتوفرة لدينا في المنزل دون احتساب الأضرار التي يمكن أن تسببها لأجسامنا خلال عدد ساعات اليوم، وفيما يلي سنقدم لكم بعض المحظورات من الأطعمة والمشروبات التي لا يجب أن نتناولها في الصباح الباكر فور الاستيقاظ.

أطعمة لا يجب تناولها في الصباح

قالت الدكتورة هنا محمود، أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، إن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب مشاكل خلال ساعات اليوم، ما يقلل من نشاطنا وكفاءتنا في العمل، بالإضافة إلى أنها تسبب الأرق وعدم الراحة في بعض الأوقات.











وأفادت هنا محمود في منشور لها عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، بأن أغلب الأطعمة التي سنقوم بذكرها هي أطعمة شهيرة ومتداولة لدى أغلب الأشخاص، ولا يعلمون مدى ضررها عليهم، ومن أبرزها ما يلي:



- القهوة والشاي

يتسبب شرب الشاي والقهوة على معدة فارغة في الصباح فور الاستيقاظ في حدوث الانتفاخات والتهيجات في الأمعاء.



- الطماطم

تؤثر الطماطم بشكل كبير على المعدة؛ حيث يمكن أن يتسبب تناولها في الصباح على معدة فارغة في حدوث قرحة وحرقان في المعدة.

أطعمة لا يجب تناولها في الصباح



- الأطعمة الحارة

ويمكن لتناول الأطعمة الحارة في الصباح، أن يتسبب في تهيج جدار المعدة، مما يتسبب في الإصابة بعسر الهضم.



- الفواكه الحمضية

قد يتسبب تناول الفواكه الحمضية، مثل: العنب، والرمان، والجريب فروت، والتوت الأزرق، والأناناس، والخوخ، والبرتقال، في قرح المعدة وتهيج الأمعاء.