فينيسوس وبنزيما يقودان ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.
تشكيل ريال مدريد
وضم تشكيل ريال مدريد كل من:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي
خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش
خط الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيما
ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من: أندريه لونين - توني فويداس- ناتشو فيرنانديز - إيدين هازارد - ماركو أسينسيو - مارسيلو - لوكاس فاسكيز - جاريث بيل - داني سيبايوس - رودريجو - إيسكو - ماريانو دياز - إدواردو كامافينجا
وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.