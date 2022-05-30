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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالقليوبية

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق بمركز قليوب فى القليوبية، بدفن جثتى شخصين لقيا مصرعهما اثر حادث تصادم بطريق مصر الاسكندرية الزراعي، أمام قرية ميت حلفا، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وأتوبيس رحلات، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية بقيادة "وجيه ش ع" 24 سنة عاطل وبرفقته "أحمد م ع"، 18 سنة عامل مقيمان منطقة ميت حلفا دائرة المركز، بأتوبيس رحلات من الخلف بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، اتجاه القاهرة، أمام القرية، وأسفر الحادث عن مصرع الشابين وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

القليوبية طريق مصر إسكندرية الزراعي مستشفى قليوب مدير أمن القليوبية دراجة نارية

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