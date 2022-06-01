عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات عربية.. طريقة عمل السخينة السودانية

طريقة عمل السخينة
طريقة عمل السخينة السودانية

السخينة السودانية هي وصفة يمكن تناولها مع الأطعمة المختلفة مثل الخبز، أو المعجنات، فتضفي عليها طعمًا خاصًا ورائعًا بما فيها من مكونات مختلفة، وهي وصفة ستنال إعجاب الاطفال والكبار، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

فوائد الفول السوداني.. يحارب السرطان وأمراض القلب

أكلات أمريكية.. طريقة عمل بروستد الدجاج

 

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل السخينة السودانية، وهي من الاكلات العربية الشهير، والتي لا يستغرق وقت تحضيرها سوى 15 دقيقة فقط، وتكفي لحوالي 4 اشخاص، وهي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ للغاية.

 

طريقة عمل السخينة السودانية

 

طريقة عمل السخينة السودانية

 

مقادير طريقة عمل السخينة السودانية :

1 بصلة مقطعة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 طماطم مقطعة

3 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كزبرة

 

طريقة عمل السخينة السودانية :

_ تحمر  البصل في الزيت، ونضع عليه الطماطم ونقلبها.

_ يضاف الثوم ونقلبها، وتضاف زبدة الفول السوداني، ونقلب حتى نحصل على قوام سميك.

_ تضاف باقي المكونات القليل من الماء المغلي حسب سمك الصوص الذي تفضله.

_ تترك السخينة السودانية حتى تثقل ثم نقدمها مع المعجنات أو الخبز.

السخينة طريقة عمل السخينة السودانية الأكلات العربية Food Gorceries السخينة السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 1-6-2022

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

موضوعات متعلقة

أكلات مصرية.. طريقة عمل عجة البيض بالبطاطس

أكلات صينية.. طريقة عمل شوربة السلق بالكريمة

اكلات صينية.. طريقة عمل دجاج كانتون

أكلات خليجية.. طريقة عمل المرقوق بالدجاج والخضار 

ترشيحاتنا

علاء نبيل: الكرة المصرية تحتاج لجيل جديد.. فيديو

الرى: نقل الإشراف الاداري لـ208 قطع أراض لإقامة مشروعات فى 18 محافظة

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها على تليجرام

تعليق جديد من أحمد كريمة بعد جدل تصريحاته عن الزوجة الثانية |فيديوجراف

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

بالقانون.. حظر إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أثناء ممارسة الألعاب الرياضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ