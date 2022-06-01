أكلات عربية.. طريقة عمل السخينة السودانية

السخينة السودانية هي وصفة يمكن تناولها مع الأطعمة المختلفة مثل الخبز، أو المعجنات، فتضفي عليها طعمًا خاصًا ورائعًا بما فيها من مكونات مختلفة، وهي وصفة ستنال إعجاب الاطفال والكبار، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل السخينة السودانية، وهي من الاكلات العربية الشهير، والتي لا يستغرق وقت تحضيرها سوى 15 دقيقة فقط، وتكفي لحوالي 4 اشخاص، وهي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ للغاية.

طريقة عمل السخينة السودانية

طريقة عمل السخينة السودانية

مقادير طريقة عمل السخينة السودانية :

1 بصلة مقطعة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 طماطم مقطعة

3 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كزبرة

طريقة عمل السخينة السودانية :

_ تحمر البصل في الزيت، ونضع عليه الطماطم ونقلبها.

_ يضاف الثوم ونقلبها، وتضاف زبدة الفول السوداني، ونقلب حتى نحصل على قوام سميك.

_ تضاف باقي المكونات القليل من الماء المغلي حسب سمك الصوص الذي تفضله.

_ تترك السخينة السودانية حتى تثقل ثم نقدمها مع المعجنات أو الخبز.