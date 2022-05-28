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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات صينية.. طريقة عمل شوربة السلق بالكريمة

طريقة عمل شوربة السلق
طريقة عمل شوربة السلق بالكريمة

تعتبر طريقة عمل شوربة السلق بالكريمة ذات طعم لذيذ وشهي، وهى من طبخات السهلة والأكلات التي يتميز بها المطبخ الصيني، بالإضافة إلى أنها صحية ولا تستغرق وقت طويل لتحضيرها، وسوف تنال إعجاب الكبار والصغار.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل شوربة السلق بالكريمة وهي من الاكلات الصينية، والتي لا يستغرق وقت تحضيرها حوالي 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لعمل طبق من الشوربة السل بالكريمة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..


طريقة عمل شوربة السلق بالكريمة

 

طريقة عمل شوربة السلق بالكريمة

 

مقادير طريقة عمل شوربة السلق بالكريمة :
½ كوب ماء
ملعقة زبدة
¼ كوب سلق
¼ كوب ارز مسلوق
رشة ملح
رشة بهار
ملعقة طحين
كوب ونصف حليب
بصلة مفرومة عدد 1

طريقة عمل شوربة السلق بالكريمة :
- فى البداية نضع الزبدة والبصل والسلق فى طنجرة على النار، ثم نحرك جيدا .
- مع اضافة رشة ملح وبهار، ثم توضع الطحين على الخليط ونحرك.
- وبعد ذلك يضاف الحليب على المزيج، ونستمر فى التقليب حتى يغلى .
- ثم يضاف الأرز ونحرك جيدا ، وفى النهاية توضع شوربة السلق بالكريمة فى طبق التقديم

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