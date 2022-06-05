أحمد ياسين: لم أشعر بالظلم لاستبعادي من منتخب مصر.. وصلاح متواضع

تحدث أحمد ياسين مدافع نادي البنك الأهلي ومنتخب مصر، عن موقفه من عدم انضمامه لمعسكر الفراعنة الحالي ، وطموحه خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد ياسين في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 عبر القناة الأولى: “إداري منتخب مصر أول من أبلغني بانضمامي للقائمة وطلب الحصول على جواز سفري”.

وتابع: “عصام الحضري تحدث معي عقب ضمي لقائمة المنتخب ودعمني للظهور بشكل جيد”.

وأضاف: “لاعبو المنتخب استقبلوني بشكل جيد في أول تواجد لي بمعسكر الفريق، كارلوس كيروش نجح مع منتخب مصر وقدم وجوها جديدة مع الفريق”.

وأكمل: “محمد صلاح لاعب متواضع ويقوم بمهام القيادة بشكل رائع مع المنتخب، فهو يقدم مع المنتخب أقصى جهد ممكن ولا يبخل بنقطة عرق واحدة”.

وأردف: “أركز مع البنك الأهلي فقط حاليا ولا أهتم بالعروض، لم أشعر بالظلم بعد استبعادي من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية”.

واوضح: “إيهاب جلال من أفضل المدربين في مصر وأتمنى استمراره مع المنتخب لأطول فترة ممكنة ”.

وأشار: “محمد إبراهيم مكانه الطبيعي منتخب مصر وانضمامه للفراعنة تأخر كثيرا”.

وعن طموحه خلال الفترة المقبلة قال: “طموحي مع البنك الأهلي التواجد في المربع الذهبي بالدوري والتأهل للكونفيدرالية أو البطولة العربية”.

واختتم: “إيبوكا لاعب سريع وقوي ومن أبرز مهاجمي الدوري ومحمد شريف أيضا من أفضل المهاجمين”.