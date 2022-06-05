أثارت التساؤلات..قصة وصية ناهد حسين

تحل اليوم الأحد 5 يونيو، الذكرى الثالثة لرحيل الفنانة ناهد حسين، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019، بعد فترة عطاء فني لم تكلل بالنجومية.

درست الفنانة ناهد حسين، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت منه عام 1979، وعلى الرغم من عدم وصولها لمرحلة النجومية، إلا أن لها باع طويل في الأعمال الفنية، حيث شاركت في مسرحية "عش المجانين"، كما مثلت أمام الفنان فريد شوقي في فيلم "قضية عم أحمد".

مثلت ناهد حسين، أيضًا عدة مسلسلات أبرزها: (يوميات ونيس 2 وضمير أبله حكمت)، وفي عام 1971 شاركت في مسرحية "المشخصاتية" أمام سهير المرشدي وأحمد عبد الحليم ومحمود القلعاوي.

ناهد حسين، هي شقيقة الفنانة رجاء حسين، وقامت بالتمثيل أمام الفنان الراحل فريد شوقي، ويستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة.

قدمت الرحلة ناهد حسين، عددا قليلا من الأعمال الدرامية لم يتجاوز عددها الـ 25 عملا كان البداية من خلال عش المجانين، عكس شقيقتها الفنانة رجاء حسين التى استمرت بشكل منتظم فى الفن.



وفاة ناهد حسين ووصيتها

توفيت الفنانة ناهد حسين 5 يونيو 2019 -ليلة أول أيام عيد الفطر المبارك- وشيعت جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم، ودفنت في مقابر العائلة بالبساتين.

وشيع جثمان الفنانة ناهد حسين من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم ودفنت في مقابر العائلة بالبساتين، ولم يقام عزاء لها

وأثار عدم إقامة عزاء للراحلة ناهد حسين، تساؤلات البعض إلا أن عائلتها أكدت ان الأمر يعود لوصيتها.

