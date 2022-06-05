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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تشارك الأكاديمية العربية حفل اليوبيل الذهبي

صدى البلد

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في  فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - بالعلمين الجديدة .


وكان الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وعمداء الكليات والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب وطب الأسنان والإدارة والنقل واللوجيستيات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والدراسات العليا ، في استقبال الدكتور يسري الشرقاوي - رئيس الجمعية والوفد المرافق له و الضيوف .

وخلال الاحتفال تم عمل جولة تفقدية لمقر الجامعة في العلميين الجديدة ، والذي يقام علي مساحة ٦٥ فدان ومصمم لاستيعاب ١٠ آلاف طالب، في كل مراحل التعليم من الروضة وحتى الدراسات العليا ، بكافة الاحتياجات من مقار تدريس ومعامل واماكن سكن وإعاشة ومستشفى كبير لخدمة الطلاب ومجتمع العلمين، وكذا ملاعب وأماكن ترفيهية وأماكن انتظار سيارات على نفس المساحة في الأدوار تحت الأرض.

ويقدر مشروع الاكاديمية فرع العلمين استثماراته ب ٩ مليار جنيه ، تم انتهاء المرحلة الأولي باستثمارات بلغت ٣ مليار جنيه وبدء العمل والتدريس بالفعل في كليات الفرع وجاري استكمال المراحل.

وتم استكمال الجولة التفقدية للكليات ولمعرض لانشطة ومنتجات واعمال الطلاب الامر الذي أظهر مدي النقلة النوعية التعليمية التي تجريها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اوض مصر مستعينين بالكفاءات وبالخبرات الدولية المتنوعة والشراكات مع جامعات يوكلين وهارفارد وستانفورد وبكين والعديد من المؤسسات التعليمية الكبري حول العالم.

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وخلال اللقاء عبر الدكتور يسري الشرقاوي، عن شكره وتقديرة للدكتور اسماعيل عبدالغفار، علي هذه الدعوة الكريمة ، مهنئا بحلول ٥٠ عاما علي تأسيس وانشاء الجامعة .

وأكد الشرقاوي، علي عزمه كجمعية ومن خلال لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجمعية علي مواصلة العمل والجهد في مسيرة التسويق للأكاديمية داخل عمق القارة الافريقية ، واثقين من قدرة الأكاديمية على تقديم محتوى تعليمي متميز، لاسيما وأن هناك سابقة أعمال في النقل البحري، ورصيد كبير لدي الأفارقة الذي اخذوا تعليمهم في هذا المجال، وعلينا استكمال مرحلة الاستدامة في العلاقات المصرية الافريقية ودخول القوي الناعمة في مجال التعليم عصراً جديداً يحمل ربط ابناء القارة المتعلمين المثقفين بقدرات القارة ومواردها.

وطلب الشرقاوي، من رئيس الاكاديمية الذي استجاب على الفور، أن تنظم الجمعية رحلة تجمع كل السفراء الأفارقة وبعض الأفراد من البعثات والجاليات والشخصيات الأفريقية البارزة لعمل اليوم الإفريقي (بين التعليم والتنمية من منظور القطاع الخاص ) ، وحتى يتم نقل الصورة على أرض الواقع لكل الاشقاء الافارقة بالشكل الامثل.

وفي نهاية اللقاء أعرب د. يسري الشرقاوي، عن عظيم الامتنان للجهود المبذولة، مؤكدا في كلمته للدكتور اسماعيل عبدالغفار، بأن وجود هذا الحجم من الطلاب في قلب صحراء العلمين الجديدة ويدرسون هذه العلوم الجديدة وبهذه الروح وبالإقامة الكاملة والمتقدمة فهو بالفعل التعمير الحقيقي والمستدام في الجمهورية الجديدة. 

جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة الدراسات العليا العلمين الجديدة أعضاء هيئة التدريس الذكاء الاصطناعي Finance Real Estate

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