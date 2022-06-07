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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تارا عماد عن دورها في سوتس بالعربي: مكنتش أقدر أقص شعري فلبست باروكة

تارا عماد
تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد تفاصيل ارتدائها للباروكة واستعمال الروج "الاحمر" في شخصية ليلى في مسلسل «suits» قائلة : "مافيش سر في استخدام الروج الاحمر كان الأمر عفوي وعجبني فثبته في المظهر بتاعي في مشاهد العمل، أما استخدام الباروكة فده عشان كنت عاوزة يبقى شعري أقصر في الدور ده لان شعري الطويل بيبين سني أصغر ومش هبقى مناسبة في الدور كنت هبقى كأني طفلة تايهة في المكتب".

 

وأضافت “عماد” خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: في نفس الوقت مكنتش أقدر أقص شعري فلبست باروكة عشان كنت بصور حاجات تانية.


وتابعت: "لبست باروكة وكان عاجبني الشعر القصير لأنه خلاها شخصية مرحة".
 

وعن سر انجذابها للدور قالت: فضلت اسمع عن الدور ده طراطيش كلام لمدة ثلاث سنوات ولم نتحدث فعليا إلا في ديسمبر لكن قبلها كنت سامعة طراطيش كلام وكنت فعلاً بتمنى أعمل دور ميجان ماركل إلى أن تم الاستقرار علي في الدور وتحمست بشدة.


وعن شخصية ليلى وسر غموضها قالت: اتفرجت على سوتس الأصلي واتفرجت على اربع مواسم منها وعندما قدمت دور ليلى حرصت على الإبقاء على بعض تفاصيل شخصية ميجان في ليلى على سبيل المثال أنها عاوزة تبقى شخصية مستقلة وتثبت أنها شخصية مجتهدة وتثبت كيانها وأضفت لها بعض الأشياء مثل أن تكون شخصية مرحة عشان تبقى قريبة من الناس.

لميس الحديدي الفن الفنانة تارا عماد برنامج كلمة أخيرة مسلسل سوتس بالعربي

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