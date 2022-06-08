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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحقت برضيعها.. مصرع سيدة دهستها سيارة بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة لكي تلحق برضيعها بعد أن صدمتهما سيارة  على طريق قرية بني زيد بمركز القوصية في أسيوط.

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مصرع رضيع وإصابة والدته صدمتهما سيارة وفرت بأسيوط

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود حالة وفاة ومصابة.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين مصرع الطفل "يوسف.م.ص" يبلغ من العمر 20 يوما، وإصابة والدته "حسنية.ع.م" 50 عاما.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء سير الأم وهي تحمل طفلها وفي طريقها للوحدة الصحية بقرية بنى زيد بمركز القوصية صدمتها سيارة وفر قائدها مسرعًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، وتحويل المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى، تحرير محضر اللازم تمهيدًا والعرض على النيابة العامة.

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