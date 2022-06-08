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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتتفرج على خناقة من البلكونة.. إصابة طالبة بـ خرطوش في الجيزة

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

أصيبت طالبة بطلق خرطوش في الوجه اثناء قيامها بمشاهدة مشاجرة في الشارع بمنطقة الوراق في الجيزة.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا أفاد بوقوع مشاجرة واصابة فتاة بطلق خرطوش بمنطقة الوراق.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات نشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها طرف اول مع شابين "أشقاء الأولى" طرف ثاني بسبب خلاف على قطعة أرض.

حيث وقعت مشاجرة بينهم اطلق احدهما على الاخر عيار خرطوش اصابت الفتاة اثناء تواجدها في شرفة منزلها لمشاهدة المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

طالبة الجيزة مشاجرة مباحث الجيزة شرفة منزل

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