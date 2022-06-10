عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الهاتشباك ..أحدث اسعار سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بالسوق المصري

لمحبي الهاتشباك ..
لمحبي الهاتشباك .. احدث اسعار سوزوكي "سيلاريو" موديل 2022 با

تعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 واحدة من احدث الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري من عائلة سوزوكي الشهيرة وسط طرازات الهاتشباك، وشهدت تلك النسخة بعض التغيرات السعرية حيث جاءت بزيادة وقدرها 5000 جنيه.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

تحتوي السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 65 حصانا، وعزم اقصى للدوران 89 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات بالاضافة لعلبة تروس أوتوماتيكية.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 إلى 140 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 3695 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1655 مم، و 1555 مم للارتفاع، مع مرايات جانبية ذات اشارت ضوئية.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتظهر السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بتصميم هاتشباك انيق، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الأمامي، ومفهوم رباعي الابواب، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية.

 

أسعار السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى مانيوال سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة قدرها 216.900 ألف جنيه بدلاً من 211.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة قدرها 226.900 ألف جنيه بدلاً من 221.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مانيوال سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة قدرها 231.900 ألف جنيه بدلاً من 226.900 ألف جنيه.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022 السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 أسعار السيارة سوزوكي سيلاريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

دعاء قبل فجر الجمعة .. 10 كلمات لا ترد في هذه الدقائق

لمحبي الهاتشباك ..أحدث اسعار سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بالسوق المصري

إيهاب الكومي: تعاقدنا مع إيهاب جلال بسبب الديون ولدينا خطة للإصلاح.. فيديو

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بوزارة التعليم العالي.. الشروط والأوراق المطلوبة

أبرزها الاهتمام.. نصائح متوارثة تدمر العلاقة بين الزوج والزوجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقول أكلنا كل دة؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ