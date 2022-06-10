لمحبي الهاتشباك ..أحدث اسعار سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بالسوق المصري

تعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 واحدة من احدث الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري من عائلة سوزوكي الشهيرة وسط طرازات الهاتشباك، وشهدت تلك النسخة بعض التغيرات السعرية حيث جاءت بزيادة وقدرها 5000 جنيه.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

تحتوي السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 65 حصانا، وعزم اقصى للدوران 89 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات بالاضافة لعلبة تروس أوتوماتيكية.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 إلى 140 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 3695 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1655 مم، و 1555 مم للارتفاع، مع مرايات جانبية ذات اشارت ضوئية.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتظهر السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بتصميم هاتشباك انيق، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الأمامي، ومفهوم رباعي الابواب، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية.

أسعار السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى مانيوال سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة قدرها 216.900 ألف جنيه بدلاً من 211.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة قدرها 226.900 ألف جنيه بدلاً من 221.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مانيوال سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة قدرها 231.900 ألف جنيه بدلاً من 226.900 ألف جنيه.