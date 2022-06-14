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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد شراب الشعير لإنقاص الوزن وطريقة تحضيره

صدى البلد

 


 

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فوائدشراب الشعير لإنقاص الوزن الزائد ولإذابة الدهون المتراكمة في الجسم..


 

فوائد شراب الشعير لإنقاص الوزن الزائد ولإذابة الدهون المتراكمة في الجسم..


 

يساعد شراب الشعير الطبيعي على تحسين عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم لاحتوائه على الألياف وعلى نسبة قليلة من السعراتالحرارية فهو منشط لعملية التمثيل الغذائي ومفيد لإنقاص الوزن الزائد وعمليات التخسيس وإذابة الدهون المتراكمة في البدن ومنح المعدةشعوراً بالامتلاء والشبع ممّا يقلّل من الشهية المفرطة للطعام.


 

- يحفز مشروب الشعير عمل الجهاز المناعي في الجسم ممّا يقيه من الإصابة بالأمراض الناتجة عن الفيروسات والبكتيريا والميكروباتوالجراثيم وذلك لاحتوائه على نسبة من فيتامين سي مقاربة لتلك الموجودة في الحمضيات، لذا ينصح بتناوله لعلاج الإنفلونزا والنزلات البردوالزكام.


 

طريقة تحضير مشروب الشعير..

كوب من الشعير

لتر ونصف من الماء

ننقي الشعير من الشوائب التى توجد به ونغسله جيدا بالماء.

نحضر وعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء.

نضيف الشعير إلى الماء.

نضع الوعاء على النار ونتركه حتى يبدأ فى الغليان وتتفتح حبة الشعير نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد قليلا.


 

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