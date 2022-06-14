تفاصيل لقاء وزيري الخارجية الأمريكي والكوري الجنوبي

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تفاصيل لقائه بنظيره الكوري الجنوبي بارك جين.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "كان لديك اجتماع مثمر للغاية اليوم مع وزير خارجية كوريا الجنوبية".

وأضاف: "ناقشنا حاجة بلداننا إلى تعزيز تحالفنا وتعاوننا الاقتصادي بينما ننمو إلى شراكة عالمية حيث نعمل معًا عن كثب بشأن التحديات الأكثر إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تنسق مع كوريا الجنوبية بشأن تهديدات كوريا الشمالية.

وأضاف بلينكن:" نسعى لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على كوريا الشمالية حتى تغير سلوكها.

وتابع بلينكن:"متحدون مع كوريا الجنوبية لمواجهة التحديات العالمية وخصوصا الحرب الروسية على أوكرانيا".

واستدرك بلينكن قائلا:"ليس لدينا نوايا سيئة تجاه كوريا الشمالية وباب الحوار مفتوح".