أسباب وأعراض قصور وفرط نشاط الغدة الدرقية عند الرجال والنساء.. وأطعمة تساهم في علاجها

أسباب قصور وفرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض مشاكل الغدة الدرقية للرجال والنساء

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية

أطعمة تساهم في تخفيف أعراض الغدد الليمفاوية

تفرز الغدة الدرقية، هرمونات تلعب دورًا في العديد من الأنظمة المختلفة في جميع أنحاء الجسم، فعندما تفرز الغدة الدرقية الكثير أو القليل جدًا من هذه الهرمونات المهمة، فإن هذا يسمى مرض الغدة الدرقية.



وهناك عدة أنواع مختلفة من أمراض الغدة الدرقية، بما في ذلك فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية والتهاب الغدة الدرقية والتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو؛ حيث تقوم الغدة الدرقية بوظيفة مهمة داخل جسمك، وهي إفراز هرمونات الغدة الدرقية التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي والتحكم فيها، والتمثيل الغذائي هو عملية تحول فيها الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، ويتم استخدام هذه الطاقة في جميع أنحاء الجسم للحفاظ على عمل العديد من أجهزة الجسم بشكل صحيح.



وتتحكم الغدة الدرقية في عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك من خلال عدد قليل من الهرمونات المحددة، ويتم إنشاء هذه الهرمونات بواسطة الغدة الدرقية ليخبروا خلايا الجسم عن مقدار الطاقة التي يجب استخدامها، وعندما تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، فإنها ستحافظ على الكمية المناسبة من الهرمونات للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي الخاص بك يعمل بالمعدل الصحيح.

أسباب الغدة الدرقية

والنوعان الرئيسيان من أمراض الغدة الدرقية، هما قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية، ويمكن أن تحدث كلتا الحالتين بسبب أمراض أخرى تؤثر على طريقة عمل الغدة الدرقية، وتشمل الحالات التي يمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية ما يلي:



- التهاب الغدة الدرقية :

هذه الحالة هي التهاب (تورم) الغدة الدرقية، يمكن أن يقلل التهاب الغدة الدرقية من كمية الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية.



- التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو :

ويعتبر مرض غير مؤلم، والتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث تهاجم خلايا الجسم الغدة الدرقية وتتلفها.



- التهاب الغدة الدرقية التالي للوضع :

وتحدث هذه الحالة لدى 5٪ إلى 9٪ من النساء بعد الولادة، وعادة ما تكون حالة مؤقتة.



- نقص اليود :

ويستخدم الغدة الدرقية اليود لإنتاج الهرمونات، ويعد نقص اليود مشكلة تؤثر على عدة ملايين من الأشخاص حول العالم.

أعراض الغدة الدرقية عند النساء

وكشفت الدكتورة فالنتينا رودريجيز طبيبة الغدد الصماء في جامعة نيويورك انجون هيلث، عن أعراض الغدة الدرقية عند النساء وهي كالأتي :



- تغييرات في الوزن :

ويمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى فقدان الوزن غير المبرر.



- اضطراب في ضغط الدم :

ويكون هرمون الغدة الدرقية على اتصال دائم بالقلب، ويؤثر على سرعة أو بطء خفقانه، مع قصور الغدة الدرقية، سيكون معدل ضربات قلبك أبطأ من المعتاد ، مما يؤثر على مجموعة من الأعضاء ووظائف الجسم الأخرى.



- تغييرات في المزاج :

ويمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية على الطريقة التي يعمل بها دماغك ويؤثر بشكل كبير على مزاجك، والاكتئاب هو أحد الأعراض التي تعاني منها العديد من النساء، وقد يكون من الصعب إدراك أن الغدة الدرقية قد تكون متورطة، لأن الاكتئاب نفسه يمكن أن يؤدي إلى بعض أعراض قصور الغدة الدرقية.



- سقوط الشعر :

ويمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية في جفاف شعرك و جلدك إذا لم تتمكن فجأة من الحصول على ما يكفي من المرطب ، أو لاحظت أن شعرك هش ومتقطع، فقد يكون ذلك علامة على قصور الغدة الدرقية.



- آلام المفاصل :

وفي كل من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية، قد تشعر بألم في العضلات، وتيبس المفاصل، والضعف، مما يزيد من إجهاد ويجعلك لا تريد أن تكون نشطًا.

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال

على الرغم من أن الرجال المصابين بمرض الغدة الدرقية قد يعانون من نفس الأعراض التي تؤثر على النساء المصابات بالمرض، إلا أن هناك بعض الأعراض الخاصة بالرجال، وغالبًا ما يتم التغاضي عن هذه الأعراض لأنها لا ترتبط دائمًا بضعف الغدة الدرقية، وقد تشمل هذه الأعراض:

تساقط الشعر

انخفاض الدافع الجنسي

انخفاض عدد الحيوانات المنوية

تأخر القذف

الضعف الجنسي لدى الرجال

فقدان كتلة العضلات

انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون

التثدي (تضخم الثدي عند الذكور)

أطعمة تعالج فرط وقصور نشاط الغدة الدرقية

تناول بعض الأطعمة لن يعالج فرط وقصور نشاط الغدة الدرقية، لكن بعض العناصر الغذائية والمعادن تلعب دورًا فى تحسين أعراض هذا المرض، والنظام الغذائى يمكن أن يؤثر على كل من إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وكيفية عمل الغدة الدرقية، ومن العناصر الغذائية التى يمكن أن تؤثر على فرط وقصور نشاط الغدة الدرقية، ما يلي :



- اليود، الذى تستخدمه الغدة الدرقية لإنتاج هرمون الغدة الدرقية.

- الكالسيوم وفيتامين د أمر حيوي لأن فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب مشاكل مع كثافة المعادن فى العظام.

- الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على الكافيين يمكن أن تزيد من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية.

- الأطعمة منخفضة اليود، وإذا كان الشخص يخطط لتلقى علاج اليود المشع لفرط نشاط الغدة الدرقية، فقد يطلب منه الطبيب اتباع نظام غذائي منخفض اليود.

- الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على نسبة منخفضة من اليود تشمل: بياض البيض، الخضروات الطازجة أو المجمدة، الشاى والقهوة، الأعشاب والتوابل، الزيوت النباتية، السكر، المربى والعسل، المكسرات غيرالمملحة، الصودا وعصير الليمون، لحم البقر والدجاج والديك الرومى ولحم العجل ولحم الضأن.

- الخضروات الصليبية، وتحتوي بعض الخضروات الصليبية على مركبات تقلل من إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وقد تقلل من امتصاص الغدة الدرقية اليود، قد يكون كل من هذه الآثار مفيدًا للشخص المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية، وتشمل الخضروات الصليبية: اللفت، الجرجير، الفجل، القرنبيط والبروكلى.

- الأطعمة التي تحتوي على السيلينيوم؛ حيث السيلينيوم هو المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الجسم لعملية التمثيل الغذائى لهرمونات الغدة الدرقية، وتشير الأبحاث إلى أن السيلينيوم يمكن أن يساعد فى تحسين بعض أعراض مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي، ومن الأطعمة الغنية بالسيلينيوم: التونة، الجمبري، اللحم البقري، الديك الرومي، الدجاج، الأرز، البيض، الجبن، دقيق الشوفان والسبانخ.

- الأطعمة التى تحتوى على الحديد؛ حيث الحديد عنصر غذائي مهم للعمليات الجسدية الطبيعية، بما فى ذلك صحة الغدة الدرقية، ويساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حملالأكسجين إلى خلايا أخرى فى الجسم، وربط الباحثون انخفاض مستويات الحديد بفرط نشاط الغدة الدرقية، وهناك عدد من الأطعمة الغنية بالحديد:

- الحبوب المدعمة.

- الزبيب.

- المحار والسمك.

- الفاصوليا البيضاء.

- الشوكولاته الداكنة.

- لحوم البقر والدجاج والديك الرومى.

- العدس.

- السبانخ.

-السردين.

- الحمص.

- الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د، وهناك علاقة بين فرط نشاط الغدة الدرقية وانخفاض كثافة المعادن فى العظام، ما قد يؤدى إلى هشاشة العظام؛ حيث أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم تشمل: الحليب، الجبنة، الزبادى، السلمون، السردين، البروكلى، الكرنب.

- الأطعمة الغنية بفيتامين د، وتشمل: سمك السلمون والتونة، الحليب.