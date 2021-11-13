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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال.. هشاشة العظام أبرزها

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية عند الرجال

يمكن أن تحدث أعراض  الغدة الدرقية عند الرجال؛ عندما تكون نشطة بسبب عدد من الحالات، بما في ذلك مرض جريفز ومرض بلامر والتهاب الغدة الدرقية، وتعتبر الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع أسفل عنقك ، أسفل تفاحة آدم مباشرة.

 

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال
 

ويمكن لـ أعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون نشطة، أن يكون لها تأثير هائل على صحتك؛ حيث تم تنظيم كل جانب من جوانب التمثيل الغذائي من خلال هرمونات الغدة الدرقية، ويقيس اعراض الغدة الدرقية النشطة إلى المستويات العالية من هرمون الغدة الدرقية والكميات المنخفضة أو غير الموجودة من هرمون TSH إلى فرط نشاط الغدة الدرقية؛ حيث أن كمية TSH مهمة لأنها الهرمون الذي يشير إلى الغدة الدرقية لإنتاج المزيد من هرمون الغدة الدرقية.
 

أطعمة تعالج الغدة الكظرية وتنظم الادرينالين والكورتيزول

أعراض الغدة الدرقية عند النساء.. عدم انتظام فترات الحيض أبرزها


وتفرز الغدة الدرقية نوعين من الهرمونات الرئيسية، هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3) ، والتي تؤثر على كل خلية في جسمك، إنها تحافظ على المعدل الذي يستخدمه جسمك للدهون والكربوهيدرات.

 

وتساعد أعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون نشطة في التحكم بدرجة حرارة جسمك ، وتؤثر على معدل ضربات قلبك ، وتساعد في تنظيم إنتاج البروتين. تنتج الغدة الدرقية أيضًا هرمونًا يساعد في تنظيم كمية الكالسيوم في الدم (كالسيتونين)، ويمكن لأعراض ارتفاع هرمون الغدة الدرقية، أن ينتج عنها بعض المضاعفات الخطيرة، ومنها :

 

1- مشاكل قلبية:
وتشمل بعض أخطر مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية القلب. وتشمل هذه زيادة معدل ضربات القلب ، وهو اضطراب في ضربات القلب يسمى الرجفان الأذيني الذي يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ، وفشل القلب الاحتقاني، وهي حالة لا يستطيع فيها قلبك توزيع كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات جسمك.

2- هشاشة العظام: 
ويمكن أن يؤدي عدم علاج أعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون نشطة  أيضًا إلى ضعف العظام وهشاشتها (هشاشة العظام)،  تعتمد قوة عظامك جزئيًا على كمية الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تحتويها. يتعارض الكثير من هرمون الغدة الدرقية مع قدرة جسمك على دمج الكالسيوم في عظامك.

 

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال

 

3- مشاكل العين :
و يعاني الأشخاص المصابون باعتلال عين جريفز من مشاكل في العين، بما في ذلك انتفاخ العين واحمرارها أو تورمها، والحساسية للضوء، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، ويمكن أن تؤدي مشاكل العين الشديدة غير المعالجة إلى فقدان البصر.

4- احمرار الجلد وانتفاخه :
في حالات نادرة ، يصاب الأشخاص المصابون بداء جريفز باعتلال جريفز الجلدي، و يؤثر هذا على الجلد ، مما يسبب احمرارًا وتورمًا ، غالبًا على الساقين والقدمين.

5- أزمة التسمم الدرقي :
كما أن أعراض الغدة الدرقية عند الرجال النشطة يعرضك لخطر الإصابة بأزمة التسمم الدرقي، وهو تفاقم مفاجئ للأعراض ، مما يؤدي إلى الحمى والنبض السريع وحتى الهذيان.

وتختلف علامات وأعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون خاملة حسب شدة نقص الهرمون. تميل المشكلات إلى التطور ببطء، غالبًا على مدى عدة سنوات. في البداية ، بالكاد قد تلاحظ أعراض قصور الغدة الدرقية ، مثل التعب وزيادة الوزن. أو يمكنك ببساطة أن تنسبهم إلى التقدم في السن.

ولكن مع استمرار بطء عملية التمثيل الغذائي لديك ، فقد تصاب الرجال بمشاكل والتي يدعوها الأطباء اعراض خمول الغدة الدرقية، قد تشمل علامات وأعراض الغدة الدرقية عند الرجال عندما تكون خاملة ما يلي:
التعب
زيادة الحساسية للبرد
الإمساك
جلد جاف
زيادة الوزن
وجه سمين
بحة في الصوت
ضعف العضلات
ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
آلام العضلات وتيبسها
ألم أو تصلب أو تورم في مفاصلك
فترات الحيض أثقل من المعتاد أو غير منتظمة
شعر رقيق
تباطؤ معدل ضربات القلب
كآبة
وضعف الذاكرة
تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)

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