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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أعراض الغدة الدرقية عند النساء.. عدم انتظام فترات الحيض أبرزها

اعراض الغدة الدرقية
اعراض الغدة الدرقية عند النساء

يمكن أن تحدث أعراض  الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون نشطة بسبب عدد من الحالات، بما في ذلك مرض جريفز ومرض بلامر والتهاب الغدة الدرقية، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع أسفل العنق “أسفل تفاحة آدم مباشرة”.

 

أعراض الغدة الدرقية عند النساء

 

الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون نشطة فلها تأثير هائل على الصحة؛ حيث تم تنظيم كل جانب من جوانب التمثيل الغذائي من خلال هرمونات الغدة الدرقية، وتصل أعراض الغدة الدرقية النشطة إلى المستويات العالية من هرمون الغدة الدرقية والكميات المنخفضة أو غير الموجودة من هرمون TSH وتصل إلى فرط نشاط الغدة الدرقية؛ حيث أن كمية TSH مهمة لأنها الهرمون الذي يشير إلى الغدة الدرقية لإنتاج المزيد من هرمون الغدة الدرقية.

 

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وتفرز الغدة الدرقية نوعين من الهرمونات الرئيسية، هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3) ، والتي تؤثر على كل خلية في جسمك. إنها تحافظ على المعدل الذي يستخدمه جسمك للدهون والكربوهيدرات.

 

اعراض الغدة الدرقية عند النساء


وتساعد أعراض الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون نشطة في التحكم بدرجة حرارة جسمك ، وتؤثر على معدل ضربات قلبك ، وتساعد في تنظيم إنتاج البروتين. تنتج الغدة الدرقية أيضًا هرمونًا يساعد في تنظيم كمية الكالسيوم في الدم (كالسيتونين)، ويمكن لأعراض ارتفاع هرمون الغدة الدرقية، ان ينتج عنها بعض المضاعفات الخطيرة، ومنها :
1- مشاكل قلبية:
وتشمل بعض أخطر مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية القلب. وتشمل هذه زيادة معدل ضربات القلب ، وهو اضطراب في ضربات القلب يسمى الرجفان الأذيني الذي يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ، وفشل القلب الاحتقاني، وهي حالة لا يستطيع فيها قلبك توزيع كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات جسمك.

2- هشاشة العظام: 
ويمكن أن يؤدي عدم علاج اعراض الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون نشطة  أيضًا إلى ضعف العظام وهشاشتها (هشاشة العظام)،  تعتمد قوة عظامك جزئيًا على كمية الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تحتويها. يتعارض الكثير من هرمون الغدة الدرقية مع قدرة جسمك على دمج الكالسيوم في عظامك.

3- مشاكل العين :
و يعاني الأشخاص المصابون باعتلال عين جريفز من مشاكل في العين، بما في ذلك انتفاخ العين واحمرارها أو تورمها، والحساسية للضوء، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، ويمكن أن تؤدي مشاكل العين الشديدة غير المعالجة إلى فقدان البصر.

4- احمرار الجلد وانتفاخه :
في حالات نادرة ، يصاب الأشخاص المصابون بداء جريفز باعتلال جريفز الجلدي، و يؤثر هذا على الجلد ، مما يسبب احمرارًا وتورمًا ، غالبًا على الساقين والقدمين.

5- أزمة التسمم الدرقي :
كما أن اعراض الغدة الدرقية عند النساء النشطة يعرضك لخطر الإصابة بأزمة التسمم الدرقي، وهو تفاقم مفاجئ للأعراض ، مما يؤدي إلى الحمى والنبض السريع وحتى الهذيان.

وتختلف علامات واعراض الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون خاملة حسب شدة نقص الهرمون. تميل المشكلات إلى التطور ببطء، غالبًا على مدى عدة سنوات. في البداية ، بالكاد قد تلاحظ أعراض قصور الغدة الدرقية ، مثل التعب وزيادة الوزن. أو يمكنك ببساطة أن تنسبهم إلى التقدم في السن.

ولكن مع استمرار بطء عملية التمثيل الغذائي لديك ، فقد تصاب النساء بمشاكل أكثر وضوحًا من الرجال، والتي يدعوها الأطباء اعراض خمول الغدة الدرقية، قد تشمل علامات واعراض الغدة الدرقية عند النساء عندما تكون خاملة ما يلي:
التعب
زيادة الحساسية للبرد
الإمساك
جلد جاف
زيادة الوزن
وجه سمين
بحة في الصوت
ضعف العضلات
ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
آلام العضلات وتيبسها
ألم أو تصلب أو تورم في مفاصلك
فترات الحيض أثقل من المعتاد أو غير منتظمة
شعر رقيق
تباطؤ معدل ضربات القلب
كآبة
وضعف الذاكرة
تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)

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