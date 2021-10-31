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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الغدة الدرقية عند الأطفال.. الأعراض والأسباب والعلاج

الغدة الدرقية عند
الغدة الدرقية عند الأطفال

نوم الطفل بكثرة يشير للإصابة 

مرض بالغدة الدرقية من أخطر الأمراض 

على الأهل معرفة الأعراض للتمكن من ملاحظتها 

 


قال الدكتور أيمن شبايك، استشاري الأطفال وحديثي الولادة إن مرض الغدة الدرقية من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان خاصة الأطفال لانه يصيب شريحة كبيرة منهم مما يعيق عملية النمو بشكل صحيح.

 

وأضاف "شبايك" في تصريحات لصدى البلد ، انه كلما تمكن الاهل من اكتشاف المرض مبكرا كلما كانت نسب الشفاء اكبر واسرع. لذا وجب على الاهل معرفة الأعراض للتمكن من ملاحظتها وعلاج الطفل بسرعة.

 

وأوضح أن أهم الأعراض هي:
نوم الطفل لعدد ساعات طويل بشكل ملحوظ.

انتفاخ شديد بالبطن.

شحوب فى لون جلد الطفل.

وجود شعر اكرت للطفل.

ارتخاء فى عضلات جسم الطفل.

ارتفاع نسبة الصفراء بجسم الطفل.

كسل دائم عند الطفل.

 

ونصح " شبايك" عند وجود مثل هذه الاعراض يجب التوجه فورا لطبيب اطفال حديثى الولاده للكشف الفورى و عمل فحوصات بالدم لهرمونات الغدة الدرقية لاكتشاف نقص هذه الهرمونات من عدمه.
 

تقع الغدة الدرقية في المنطقة الأمامية للرقبة أمام القصبة الهوائية، وهي تشبه في شكلها الفراشة، وتقوم الغدة الدرقية بإفراز هرموناتها المسئولة عن العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، وقد يتسبب خلل وظائف الغدة الدرقية في مشاكل لجميع أجزاء الجسم، ومن أخطرها مشاكل العين .

 

علاقة خلل الغدة الدرقية بمشاكل العين
 

قال الدكتور أحمد عايد أخصائي جراحة العيون والليزك، ان جميع الفئات العمرية عرضة للإصابة بمشاكل في العين بسبب أمراض الغدة الدرقية، ولكن أكثرها عرضة هم الفئة ما بين 40-50 وتكون نسبة إصابة الإناث للذكور ثلاثة الى واحد.
 

وتابع عايد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، ان أبرز أسباب إصابة العين بسبب أمراض الغدة الدرقية، فغالبا ما تكون ناتجة عن أسباب مناعية، حيث يقوم الجسم بإنتاج أجسام مضادة غير طبيعية تقوم بمهاجمة أنسجة العين والانسجة التي حولها.

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أعراض نشاط الغدة الدرقية النفسية.. العصبية والقلق أبرزها

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اعراض زيادة نشاط الغدة الدرقية النفسية

علاقة خلل الغدة الدرقية بمشاكل العين

 

وأكد عايد،  ان هناك بعض الأعراض التي تصيب العين نتيجة لأمراض الغدة الدرقية، وتظهر هذه الأعراض نتيجة تورم و انتفاخ الأنسجة والعضلات وراء كرة العين، والذي بدوره يؤدي الى جحوظ او بروز العينين ما يؤدي إلى الأعراض التالية : 


تدميع العين بشكل مستمر
الشعور بحبيبات غريبة في العين كحبيبات الرمل 
الحساسية الزائدة للضوء

وفي الحالات الشديدة منها:
تقرح في القرنية 
ازدواج في الرؤية
محدودية في حركة العين 
زغللة في العين و ضعف النظر

 

توقيت ظهور أعراض العين بسبب خلل الغدة الدرقية

وأوضح عايد، انه عادة ما تحدث مشاكل العين خلال 6 شهور قبل أو بعد تشخيص أمراض الغدة الدرقية وأهم هذه الأمراض هي زيادة في إفراز الغدة، ونادرا ما تصيب حالات نقص إفراز الغدة الدرقية، والجدير بالذكر ان معظم الحالات تصيب كلتا العينين .

 

علاج أعراض العين الناتجة عن خلل الغدة الدرقية

ونصح الدكتور أحمد عايد، انه من المهم تشخيص مرض الغدة الدرقية مبكرا والسيطرة عليه بالأدوية والتدخل الجراحي، واستخدام قطرة دموع صناعية أثناء النهار ، وجِل للعين اثناء الليل للوقاية من جفاف العين، وفي الحالات الشديدة قد يصف الطبيب بعض أنواع الكورتيزون .

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