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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاقة تقدم السن بـ زيادة الوزن.. خبيرة تغذية توضح

صدى البلد

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة تغذية، الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن الغدة الدرقية والرحم والمرارة هم الأجهزة المسئولة عن الحرق داخل الجسم، منوهة بأن التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في الحرق.

 


وأكدت دعاء سهيل خلال لقائها مع برنامج "مش بالحجم" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحالة النفسية تؤثر بقوة على هرمونات الجسم، ما يتسبب في حدوث سمنة ونحافة.
 

 

وأوضحت دعاء سهيل، أن الشخص الذي يتمتع بجسم رشيق لديه مناعة قوية، مشيرة إلى أن أجهزة الجسم من المستحيل أن تقوم بمهامها على أكمل وجه في ظل وجود الخلايا الدهنية، خاصة في منطقة البطن.

 


ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا، مضيفة: "أنا مش بساعد الناس إنها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب".
 

خبيرة تغذية ألسن خفض الوزن دعاء سهيل السمنة اخبار التوك شو

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