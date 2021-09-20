عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تود معرفته عن الغدة الدرقية.. الأعراض والعلاج

صدى البلد

الغدة الدرقية هي غدة تقع في منتصف أسفل العنق، على الرغم من أنه عضو صغير، إلا أنه يلعب العديد من الأدوار الأساسية في أجسامنا.

txt

احذر.. هذه العادات السيئة تؤثر على الغدة الدرقية

txt

قصور الغدة الدرقية

ووفقا لموقع Times of indea تنتج هذه الغدة ثلاثة أنواع من الهرمونات التي تساعد على التحكم في النمو وإصلاح الخلايا والتمثيل الغذائي في الجسم, أي خلل في إنتاج الهرمونات يؤدي إلى التعب وفقدان الشعر وزيادة الوزن والبرودة المفرطة والعديد من الأعراض الأخرى، والتي تُعرف مجتمعة بأمراض الغدة الدرقية.

في الحالات الشديدة، تؤدي أمراض الغدة الدرقية أيضًا إلى مضاعفات متعلقة بالعين، حيث يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة العضلات والأنسجة الأخرى حول العين، يمكن أن يؤدي إلى التهاب مقل العيون وانتفاخ التجاويف وفقدان البصر في حالات نادرة، يشار إلى هذه الحالة باسم مرض الغدة الدرقية أو اعتلال المدار المرتبط بالغدة الدرقية.

ما الذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض الغدة الدرقية بالعين؟

مرض عين الغدة الدرقية هو مرض يصيب العين بسبب المناعة الذاتية وهو أمر شائع لدى أولئك الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية.

 يظهر هذا النوع من عدوى العين أيضًا لدى أولئك الذين يعانون من مرض جريفز.

تحدث مضاعفات العين المتعلقة بالغدة الدرقية عندما يخطئ جهاز المناعة لدينا، الذي يحمينا من الجراثيم والملوثات الأخرى، في أنسجة الجسم الموجودة في العين وحولها باعتبارها غازًا أجنبيًا. بعد ذلك بفترة وجيزة، يرسل الجهاز المناعي أجسامًا مضادة تهاجم الدهون والأنسجة داخل وحول عينك.

 لا يزال الخبراء غير واضحين ما الذي يجعل جهاز المناعة يتفاعل مع هذا ولا يزالون يحاولون معرفة السبب وراء ذلك.

ومع ذلك لا يعاني كل من يعاني من مرض الغدة الدرقية من هذه الحالة.

أعراض أمراض الغدة الدرقية بالعين

في هذه الحالةقد تبدو عينيك منتفخة وقد تبدو عينك متورمة، إذا كانت الحالة شديدة، فقد لا تتمكن حتى من إغلاق عينيك تمامًا قد تشمل بعض الأعراض الأخرى:
احمرار في بياض عينيك
تهيج
الألم والضغط
عيون جافة أو دامعة
رؤية مزدوجة
الحساسية للضوء

التشخيص والعلاج
إذا كنت مصابًا بمرض الغدة الدرقية، فانتقل إلى فحص عين منتظم لاستبعاد احتمال وجود أي مشاكل في العين، إذا بدأت في الشعور بألم أو مشكلة في العين، فاستشر طبيب العيون. قد يبحث مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن التورم أو أنسجة العين أو تضخم الأنسجة.

بناءً على حالتك سيصف طبيبك الدواء الخاص بك، في حالة التلف الخفيف سيتم وصف قطرات مرطبة للعين ودموع صناعية، سيُطلب منك اتخاذ بعض الاحتياطات مثل الحفاظ على عينيك محمية من الغبار والضوء الساطع. فقط نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يجب أن يخضعوا لعملية جراحية.

الغدة الدرقية أمراض الغدة الدرقية مرض جريفز أعراض أمراض الغدة الدرقية أعراض أمراض الغدة الدرقية بالعين

موضوعات متعلقة

دراسة: حالات كورونا الحرجة تكون أجسامًا مضادة أسرع من غيرها

نشرة الصحة والمرأة|موضة خريف 2021 .. وأفضل وقت للحصول على فيتامين د

فورمة محمد صلاح .. فائدة عضلة المجنص و4 تمارين لظهورها

طرق تنظيف الأذن في المنزل .. بالماء والملح وزيت الزيتون

ترشيحاتنا

دعوتنا لن تبقى للأبد.. ألمانيا توجه تحذيراً شديد اللهجة لـ إيران

برلماني يطالب بإلغاء حفل عمرو دياب في الأردن.. اعرف السبب

حكم العمل بالسمسرة .. الإفتاء: حرام في حالة واحدة

باستخدام "ونش".. مطعم يبتكر طريقة جديدة لتوصيل الطلبات

لمحبي السيارات العائلية .. 5 سيارات موديل 2021 في عمان | صور

سقطة أخلاقية.. ما مصير مصطفى محمد مع منتخب مصر ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من العمليات.. نضال الشافعي تحت الملاحظة 48 ساعة

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

خاص | بيراميدز يقترب من ضم صانع ألعاب النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

لأول مرة| المتحدث العسكري يستعرض دور السيدات العاملات في قوات حفظ السلام

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ