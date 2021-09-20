كل ما تود معرفته عن الغدة الدرقية.. الأعراض والعلاج

الغدة الدرقية هي غدة تقع في منتصف أسفل العنق، على الرغم من أنه عضو صغير، إلا أنه يلعب العديد من الأدوار الأساسية في أجسامنا.

ووفقا لموقع Times of indea تنتج هذه الغدة ثلاثة أنواع من الهرمونات التي تساعد على التحكم في النمو وإصلاح الخلايا والتمثيل الغذائي في الجسم, أي خلل في إنتاج الهرمونات يؤدي إلى التعب وفقدان الشعر وزيادة الوزن والبرودة المفرطة والعديد من الأعراض الأخرى، والتي تُعرف مجتمعة بأمراض الغدة الدرقية.

في الحالات الشديدة، تؤدي أمراض الغدة الدرقية أيضًا إلى مضاعفات متعلقة بالعين، حيث يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة العضلات والأنسجة الأخرى حول العين، يمكن أن يؤدي إلى التهاب مقل العيون وانتفاخ التجاويف وفقدان البصر في حالات نادرة، يشار إلى هذه الحالة باسم مرض الغدة الدرقية أو اعتلال المدار المرتبط بالغدة الدرقية.

ما الذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض الغدة الدرقية بالعين؟

مرض عين الغدة الدرقية هو مرض يصيب العين بسبب المناعة الذاتية وهو أمر شائع لدى أولئك الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية.

يظهر هذا النوع من عدوى العين أيضًا لدى أولئك الذين يعانون من مرض جريفز.

تحدث مضاعفات العين المتعلقة بالغدة الدرقية عندما يخطئ جهاز المناعة لدينا، الذي يحمينا من الجراثيم والملوثات الأخرى، في أنسجة الجسم الموجودة في العين وحولها باعتبارها غازًا أجنبيًا. بعد ذلك بفترة وجيزة، يرسل الجهاز المناعي أجسامًا مضادة تهاجم الدهون والأنسجة داخل وحول عينك.

لا يزال الخبراء غير واضحين ما الذي يجعل جهاز المناعة يتفاعل مع هذا ولا يزالون يحاولون معرفة السبب وراء ذلك.

ومع ذلك لا يعاني كل من يعاني من مرض الغدة الدرقية من هذه الحالة.

أعراض أمراض الغدة الدرقية بالعين

في هذه الحالةقد تبدو عينيك منتفخة وقد تبدو عينك متورمة، إذا كانت الحالة شديدة، فقد لا تتمكن حتى من إغلاق عينيك تمامًا قد تشمل بعض الأعراض الأخرى:

احمرار في بياض عينيك

تهيج

الألم والضغط

عيون جافة أو دامعة

رؤية مزدوجة

الحساسية للضوء

التشخيص والعلاج

إذا كنت مصابًا بمرض الغدة الدرقية، فانتقل إلى فحص عين منتظم لاستبعاد احتمال وجود أي مشاكل في العين، إذا بدأت في الشعور بألم أو مشكلة في العين، فاستشر طبيب العيون. قد يبحث مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن التورم أو أنسجة العين أو تضخم الأنسجة.

بناءً على حالتك سيصف طبيبك الدواء الخاص بك، في حالة التلف الخفيف سيتم وصف قطرات مرطبة للعين ودموع صناعية، سيُطلب منك اتخاذ بعض الاحتياطات مثل الحفاظ على عينيك محمية من الغبار والضوء الساطع. فقط نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يجب أن يخضعوا لعملية جراحية.