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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. هذه العادات السيئة تؤثر على الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

تساعد الغدة الدرقية على صنع وتخزين الهرمونات الهامة للغاية التي يحتاجها جسمك لتنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم.

وعند خمول الغدة الدرقية ، حتى أكثر الأنشطة العادية تبدو صعبة عند التعامل معها، ويؤدي عدم النشاط إلى زيادة الوزن ، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة ويمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية. 

 

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العادات السيئة التي تؤثر على الغدة الدرقية

الضغط العصبي
يمكن أن تؤدي الأحداث المجهدة جسديًا والضغط العصبي والنفسي للتأثير على الغدة الدرقية ، والتي على الرغم من ندرتها ، يمكن أن تكون مهددة للحياة، ويمكن أن يتسبب الضغط العاطفي في إحداث فوضى في نظام الغدد الصماء أيضًا.

التدخين
التدخين من أكثر الأشياء المضره للغدة الدرقية، ثبت سريريًا أن  يثبط إنتاج الهرمون ، وامتصاص اليود في الغدة الدرقية ، ويزيد من إفراز اليود من الكلى.

عدم النوم لوقت كاف
من المفهوم عمومًا أن الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم ، أو أن النوم الذي يحصلون عليه ليس جيدًا، من خلال عدم السماح لأجسادهم بالتعافي تمامًا ، فإنهم يضعون ضغطًا على الغدة الدرقية .

الاستخدام غير السليم للأدوية
إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية ، فستحتاج إلى التأكد من أنك تتناول أدويتك بشكل صحيح، لا يستطيع الكثير ممن يعانون من قصور الغدة الدرقية إنتاج هرمون الغدة الدرقية بمفردهم لذلك تأكد من تناول الدوية بشكل صحيح.

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