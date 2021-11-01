تسبب التعب وضعف المناعة.. طرق منزلية لـ علاج الغدة الكظرية

تعد الغدة الكظرية من أهم الغدد الموجودة فى جسم الإنسان وأى خلل فيها يتسبب في المعاناة من مشكلات صحية عديدة حيث أنها تؤثر على المناعة بشكل كبير.



وبالرغم من عدم وجود دليل علمي على وجود إرهاق الغدة الكظرية، فإن دعاة التشخيص يقترحون طرقًا لمعالجة أعراضه ، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين والشرب والعقاقير.



ونكشف لكم لايف ستايل يومي يساعد فى التغلب على خلل الغدة الكظرية، وفقا لما جاء فى موقع “ healthline”



تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة

اتباع روتين صارم للنوم والاستيقاظ

هذه التغييرات في نمط الحياة مفيدة لأولئك الذين يتعاملون مع قضايا مثل التعب، والرغبة الشديدة في تناول السكر، والحالات المزاجية السيئة.

مخاطر الفيتامينات والمكملات العشوائية



لا تقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمراجعة أو اعتماد المكملات الغذائية بناءً على سلامتها وفعاليتها، وهذا يعني أن العديد من المكملات والعلاجات العشبية التي تُباع في المتاجر يمكن أن تحتوي على مكونات قد تتفاعل مع الأدوية الأخرى التي تتناولها أو قد تكون الجرعات خارج الإرشادات التي تنظمها إدارة الغذاء والدواء.

من الأفضل تشغيل أي مكملات غذائية من قبل طبيبك أولاً، وليست كل الفيتامينات والمكملات الغذائية والأعشاب خطرة (خاصة بالجرعة الصحيحة)، لكن المشكلات الصحية الشخصية لكل فرد فريدة من نوعها. تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك حالات طبية أخرى تم تشخيصها، أو إذا كنت تتناول أدوية موصوفة حاليًا.

ماهو قصور الغدة الكظرية



قصور الغدة الكظرية هو حالة طبية حقيقية تحدث عندما لا تنتج الغدد الكظرية كميات كافية من واحد أو أكثر من الهرمونات الأساسية.

إن التعب الكظري ليس حالة طبية معترف بها ، لكن هذا لا يعني أن الأعراض المرتبطة به بشكل شائع - انخفاض الطاقة ، والرغبة الشديدة ، وصعوبة النوم والاستيقاظ - ليس لها أسباب حقيقية وباطنية، فإذا كنت تتعامل مع التعب المستمر والرغبة الشديدة في تناول السكر وصعوبة التحفيز ، فتحدث إلى طبيبك.

يمكنهم بدء دحرجة الكرة عندما يتعلق الأمر بتشخيص الحالات الأساسية التي قد يكون لها أعراض مماثلة ويمكن أن يكون للتوتر النفسي والجسدي والعاطفي تأثير حقيقي على جسمك، وإذا لاحظت تغيرات جذرية في طاقتك أو مزاجك.