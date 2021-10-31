أعراض نقص الفيتامينات على الجلد .. أبرزها الاسمرار والهرش

يبحث كثيرون عن أعراض نقص الفيتامينات على الجلد من أهم المؤشرات الأولية التى تكشف نقص الفيتامينات بشكل سريع.

تساعد معرفة أعراض نقص الفيتامينات على الجلد في التمكن من اكتشاف هذا الخلل بشكل مبكر ومن ثم الوقاية من مضاعفات استمرار نقص فيتامينات معينة لفترة طويلة فمنها ما يدمر المخ والقلب والمناعة.

تظهر العديد من أعراض نقص الفيتامينات على الجلد مثل شيخوخة الجلد والاسمرار والحكة والبقع الحمراء

نكشف لكم في هذا التقرير أهم أعراض نقص الفيتامينات على الجلد وأهم الفيتامينات التى تسبب اسمرار البشرة وعلاقة نقص فيتامينات معينة بالهرش.

تلعب الفيتامينات B و C دورًا حيويًا في الحفاظ على بشرة صحية وفيتامين سي مسؤول عن إنتاج بروتين يسمى الكولاجين، والذي يمنح البشرة مرونتها، ويميل الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين سي إلى أن تكون بشرتهم جافة وباهتة ومترهلة، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 9 (حمض الفوليك) وب 12 (كوبالامين) مشاكل تصبغ تؤدي إلى تشقق الجلد.

أما أعراض نقص الفيتامينات على الجلد عند عدم تناول الخضروات والفواكه بكميات وفيرة فهى منتشرة جدا بين الفتيات حيث تكن البشرة باهتة جدا أو داكنة حسب نوع الفيتامينات التى يوجد بها نقص كبير وتبحث الفتيات عن كريم تجميلي مناسب ولكنهن لا يجدن علاج مناسب.

ويعد اسمرار البشرة من أهم أعراض نقص الفيتامينات على الجلد وعادة يدل على نقص فيتامين د ،و فيتامين سي.





هل نقص فيتامين د يسبب بقع حمراء

من أكثر الأسئلة التى يطرحها الأشخاص هى هل نقص فيتامين د يسبب بقع حمراء؟ .. فى الحقيقة نعم يتسبب نقص فيتامين د فى ظهور بعض المشاكل على البشرة من بينها البقع الحمراء.

نعرض لكم أهم المشكلات التى يسببها نقص فيتامين د على البشرة

البقع الحمراء

قد تعاني من احمرار وجفاف وحكة في الجلد بسبب نقص فيتامين د، و يمكن أن يساعدك تناول فيتامين د في علاج مشاكل الجلد هذه. يمكن أن يقلل أيضًا من الطفح الجلدي، وفيتامين د مفيد أيضًا في علاج الإكزيما وهي حالة جلدية أيضًا من الملاحظ بشكل عام أن الأشخاص المصابين بالأكزيما لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د.

حب الشباب

يمكن أن يساهم استهلاك كمية أقل من فيتامين د في حدوث هروب متكرر، وتساعد الخصائص المضادة للأكسدة لفيتامين د أيضًا في منع حب الشباب، ويمكن أن يؤدي التغيير في الهرمونات بسبب انخفاض مستويات فيتامين د أيضًا إلى ظهور حب الشباب



شيخوخة الجلد

يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين د إلى جعل بشرتك تتقدم في العمر بشكل أسرع، وقد تلاحظ علامات الشيخوخة المبكرة وتساهم التغيرات المختلفة في أداء الجسم بسبب نقص فيتامين د في الشيخوخة المبكرة، وتؤثر الشيخوخة أيضًا على قدرة جسمك على إنتاج فيتامين د.



الفيتامين المسئول عن الجلد

يرغب كثيرون في معرفة الفيتامين المسئول عن الجلد من أجل الحرص على تناولها واستخدامه فى الوصفات الطبيعية للحفاظ على جمال البشرة وشبابها وحمايتها من الأمراض.



وفي الحقيقة لايوجد فيتامين واحد مسئول عن الجلد بل يوجد عدد كبير من الفيتامينات اللازمة للحفاظ على سلامة البشرة، نعرض لكم أفضل 4 فيتامينات:

فيتامين د

فيتامين سي

فيتامين هـ

فيتامين ك

فيتامين ب 12

كيف تحصل على الفيتامينات بطريقة صحيحة

يجب أن تكون العناية ببشرتك والجلد جزءًا أساسيًا من نظامك الصحي إنه أكبر عضو في جسمك، وأول شيء يخبرك به معظم المتخصصين في مجال الصحة من أجل الحفاظ على صحة بشرتك هو الحد من تعرضك لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة (UV) والتآكل.واقي من الشمس عند التعرض لأشعة الشمس.

لكن الشمس ليست كلها سيئة حيث يساعد التعرض اليومي لمدة 10-15 دقيقة فقط على إنتاج فيتامين د في جميع أنحاء الجلد، وفيتامين د هو أحد أفضل الفيتامينات لبشرتك ، إلى جانب فيتامينات ج ، هـ ، ك.

التأكد من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات يمكن أن يحافظ على بشرتك تبدو صحية وشابة، ويمكن أن يترجم هذا إلى تقليل في: بقع سوداء واحمرار والتجاعيد وبقع خشنة وجفاف مفرط.

الفيتامينات الأساسية للبشرة متوفرة في شكل مكمل ، ولكنها موجودة أيضًا في منتجات العناية بالبشرة.



نقص فيتامين يسبب الهرش

يتسائل كثيرون أى نقص فيتامين يسبب الهرش ؟!.. وفي الحقيقة هناك بعض العديد من الأسباب التى يمكن أن تسبب حكة أو هرش الجلد من بينها نقص فيتامين د ويمكن الحصول عليه من التعرض لأشعة الشمس فى أوقات بعيدة عن الذروة التى تزداد فيها الأشعة البنفسجية الضارة ، هذا بالإضافة إلى أن نقص بعض الفيتامينات الأخرى يتسبب فى المعاناة من الهرش والرغبة المتكررة فى الحكة مثل نقص فيتامين ب 6، ونقص فيتامين أ.

كما توجد أسباب أخرى وراء المعاناة من الهرش والرغبة فى الحكة خاصة عندما تكن مستمرة وقد تكون مؤشر هام يكشف الإصابة بأخطر الأمراض لذا من المهم استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة فى أسرع وقت لمعرفة السبب الحقيقي وعلاجه بشكل سريع.

نقص فيتامين يسبب اسمرار البشرة



يتساءل كثيرون عن أسباب اسمرار البشرة ويعتقدون أنه تعرض للشمس ولكن هل تعلم أن نقص فيتامين يسبب اسمرار البشرة ؟؟

نعم إن نقص بعض الفيتامينات مرتبط باسمرار البشرة بطرق متعددة ويأتى فى مقدمتها انخفاض نسبة 3 فيتامينات رئيسية فى الجسم وهى: فيتامين سي وفيتامين ب 12 وفيتامين هـ.

ويعد تبييض البشرة أو تفتيحها باستخدام فيتامين سي وفيتامين ب 12 وفيتامين هـ أكثر طريقة فعالة لتفتيح البقع الداكنة واسمرار البشرة غير المبرر.

يساعد فيتامين سي بشرتك على إنتاج المزيد من الكولاجين مع منع تكوين الميلانين. يعزز فيتامين ب 12 أيضًا تكوين الكولاجين مع دعم نمو خلايا الجلد الجديدة. يستخدم فيتامين هـ على نطاق واسع لعلاج الندبات ، مما يساعد على تفتيح البقع الداكنة.

كما يلعب نقص فيتامين د دور كبير فى اسمرار البشرة حيث يتسبب فى انتاج الميلانين هو صبغة سوداء بنية اللون في العين والشعر والجلد، ويتسبب الميلانين في ظهور مايعرف بـ تان الجلد ، وكلما كانت بشرتك أغمق كلما كانت هناك حاجة لمزيد من التعرض لأشعة الشمس من أجل الحصول على كمية كافية من فيتامين د من الشمس كما يمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة مثل البيض والمشروم ، وفي بعض الحالات يمكن الحصول على فيتامين د من المكملات الغذائية ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناولها لتقييم حالتك ومدى احتياجك لمكملات فيتامين د الصناعية وما إذا كانت هناك ظروف صحية تمنع تناولها وتحديد الجرعة المناسبة لحالتك.



المصادر:

thefourfountainsspa

ndtv

healthline

clearifirx