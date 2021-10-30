دراسة تكشف عن فيتامين يحارب الشيخوخة بعد سن الـ 50

يعد شبح الشيخوخة من أخطر الأشياء التى تهدد الإنسان فهى لا ترتبط فقط بظهور بعض التجاعيد على الجلد بل تتسبب فى تراجع كفاءة العديد من أجهزة الجسم والضعف والإصابة بالأمراض.

يسعى الجميع لمعرفة الطرق التى تساعد فى السيطرة على الشيخوخة والتحكم فى أضرارها على الإنسان.

كشفت طبيبة أمريكية عن فوائد مذهلة لفيتامين سي لاسيما لمن تخطوا سن الخمسين حيث يحارب الشيخوخة ويعزز الصحة والحيوية.



قالت آمي جودسون، خبيرة التغذية الأمريكية، أن هناك فيتامين يساعد فى الوقاية من مشاكل الشيخوخة ويحسن كفاءة أجهزة الجسم إذا تم تناولته بكميات معتدلة وهو فيتامين سي وكشفت الدراسات، أن الكمية الموصى بها تقدر بحوالي 90 مليجرام للرجال البالغين و75 مليجراما للنساء البالغات.

أكدت “جودسون” لـ موقع “Eat This, Not That” أن فيتامين “سي” يحتوي على فوائد مذهلة للبشر بعد سن الخمسين لـ 3 أسباب مهمة، هى:

- فيتامين سي يدعم صحة الإنسان ومناعته عند الشيخوخة كما أنه مضاد للأكسدة قوي، ويساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة ويساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة.

- فيتامين سي يحسن جمال البشرة ويعالج شيخوخة الجلد ويدعم تكوين الكولاجين الذي ينخفض عادة مع تقدم العمر حيث يعتبر الكولاجين من أهم العناصر المحاربة لشيخوخة الجلد والتجاعيد والجفاف.

- يقلل احتمالات الإصابة بمشاكل النظر المرتبطة بالتقدم بالعمر حيث وجد ارتباط وثيق بين صحة العين وفيتامين سي حيث تتزايد الأبحاث في الوقت الحالي التي تركز على علاقة هذا الفيتامين بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.