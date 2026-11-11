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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عباس شومان: الإساءة إلى الصحابة إساءة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم

أ.د. عباس شومان
أ.د. عباس شومان
محمد صبري عبد الرحيم

احتفى الأزهر الشريف، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، من رحاب الجامع الأزهر، وذلك تحت عنوان: "جمادى الآخرة.. دروس وعبر"، وفي كلمته، أكد أ.د. عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن شهر جمادى الآخرة ارتبط بعدد من الوقائع والأحداث التاريخية، منها وفاة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أول خلفاء المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في العام الثالث عشر من الهجرة.

التاريخ الإسلامي ليس مجرد سرد للوقائع

وتابع الدكتور عباس شومان: إلى جانب أحداث أخرى نسبت إلى هذا الشهر، منها سرية القردة وغزوة ذات السلاسل وموقعة الجمل، غير أن بعضها لم يثبت تاريخيا، كما اختلف المؤرخون في توقيت وقوعها، فمنهم من نسبها إلى جمادى الآخرة، ومنهم من ذكر أنها وقعت في جمادى الأولى، موضحا أن العبرة ليست بمجرد تحديد الشهر الذي وقعت فيه هذه الأحداث، وإنما بما تحمله من دروس وعبر ينبغي للمسلمين استخلاصها، فالتاريخ الإسلامي ليس مجرد سرد للوقائع، بل سجل حافل بالتجارب الإنسانية التي تساعد على فهم الحاضر وتجنب أخطاء الماضي.

موقعة الجمل تمثل إحدى المحن الكبرى التي مرت بها الأمة الإسلامية

وأضاف الدكتور عباس شومان، أن موقعة الجمل تمثل إحدى المحن الكبرى التي مرت بها الأمة الإسلامية، إذ كان على رأس طرفيها عدد من كبار الصحابة، منهم سيدنا علي بن أبي طالب، والسيدة عائشة أم المؤمنين، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وقد سقط فيها عدد من المسلمين، وكادت الفتنة أن تعصف بوحدة الأمة، غير أن الله تعالى عصمها من التفرق، كما تجاوز المسلمون محنا سابقة، من بينها الخلاف الذي وقع عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حول من يتولى أمر المسلمين، وانتهى باختيار سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مشددًا على ضرورة التعلم من هذه الأحداث، وتوقير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والبراءة مما يوجه إليهم من إساءات على أيدي المغرضين؛ لأن التعرض للصحابة إساءة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، داعيا المسلمين إلى الترفع عن الخوض في تلك الخلافات، وحمل ما وقع فيها على الاجتهاد، مع حفظ مكانة الصحابة جميعا.


وبين الدكتور عباس شومان أن خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، التي استمرت عامين وثلاثة أشهر، شهدت أحداثا جساما، كان من أبرزها مواجهة فتنة الردة، حين امتنعت بعض القبائل عن أداء الزكاة، وفي مقدمتها بنو حنيفة، فقرر الصديق قتالهم، بينما رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدم قتالهم، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله".

وختم: وهذه الواقعة تكشف عن منهج الصحابة في الاجتهاد والتعامل مع النوازل، وأن اختلاف الرأي بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن خلافا في أصل الدين، وإنما كان اختلافا في فهم النص وتطبيقه على الواقعة؛ فقد رأى عمر أن ظاهر الحديث يقتضي عدم قتال من أظهر الشهادتين، بينما استنبط أبو بكر أن الامتناع عن أداء الزكاة يستوجب القتال، قياسا على وجوب إقامة الصلاة، وتمسكا بعموم أحكام الإسلام. 

عباس شومان رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الأزهر الأمين العام لهيئة كبار العلماء الأزهر الشريف إذاعة القرآن الكريم جمادى الآخرة

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