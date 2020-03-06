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أخبار البلد

شيخوخة ناجحة.. تعرف على نصائح مدير أول مستشفى للمسنين في مصر

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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محمد غالي

قدمت الدكتور هالة سويد رئيس قسم طب المسنين بجامعة عين شمس، مدير أول مستشفى لعلاج المسنين في الشرق الأوسط، روشتة علاج متكاملة لكبار السن، ونصائح عملية لما وصفته بـ"شيخوخة ناجحة"، لمن تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاما.

 

وخصص مؤتمر اتحاد الأطباء العرب السنوي الـ 45 الذي يعقد في الفترة من 5 – 7 مارس الجاري، اليوم، جلسة خاصة جلسة خاصة حول صحة المسنين وموضوعات حيوية حول شيخوخة ناجحة، وكيفية الوقاية من أمراض الزهايمر والعلاج المتكامل لكبار السن.

 

وقالت هالة سويد على هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر اتحاد الأطباء العرب الـسنوي الـ 45 اليوم إن نسبة المسنين تتزايد على مستوى العالم، مشيرة إلى أن أعدادهم فى مصر تصل لنحو ٧ ملايين شخص، متوقعة زيادة تلك النسبة لتصل إلى 20 مليون مسن في مصر بحلول عام 2050.

 

ونبهت إلى أن الجميع يكبر فى العمر، ومع الكبر تحدث تغييرات فى أعضاء الجسم، لكننا نجد مسن يبلغ من العمر ٦٠ عاما ويعاني من الأمراض والشيخوخة، وآخر 80 عاما لكنه نشط ولا زال يتحرك بحيوية، وهو ما نسميه الشيخوخة النشطة.

 

ووجهت الدكتورة هالة سويد نصائح عملية لما وصفته ب ـ"شيخوخة ناجحة"  للمسنين ممن تجاوز أعمارهم الـ 60 عاما، وقالت:  من الضروري الحركة لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل على مدار 5 أيام بالأسبوع، وإتباع نظام تعذية سليم، مع ضرورة تناول مياه بكثرة في اليوم، فضلا عن الكشف المبكر عن أى أمراض؛ لأنه كلما اكتشفنا الأمراض مبكرا كلما ساعدنا ذلك على تجنب أي مضاعفات مرضية.

 

وفي هذا الصدد أكدت رئيس قسم طب المسنين بجامعة عين شمس، أهمية النشاط الإجتماعي للمسنين .

 

وحول مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، قالت سويد، إنها الأولى فى الشرق الأوسط التي تتخصص في طب المسنين، وتشمل جميع مستويات الرعاية الصحية للمسنين، وبها كافة العيادات اللازمة لهم، لافتة إلى وجود أقسام خاصة لتدريب الأطباء وأطقم التمريض وجلساء المسنين.

 

وأشارت إلى أن المستشفى مخصصة للمرضى الذين تتجاوز أعمارهم سن ال 60 عاما في تخصصات طب المسنين لأي مريض يعاني من أي تاريخ مرضي تسبب في تدهور حالته الصحية.

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