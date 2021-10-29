فيتامين سي عنصر غذائي مهم للجسم يساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة والشفاء من الجروح والكدمات.

كما أنه يلعب دورًا في إصلاح العظام والأنسجة في جسمك.

الحصول على الكمية المناسبة من فيتامين سي مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من أمراض الكلى. يتم ترشيح فيتامين سي الإضافي عن طريق الكلى. إذا كانت هذه الأعضاء لا تعمل بشكل جيد ، فقد يؤدي تناول الكثير من فيتامين سي إلى الضرر.

إليك ما يجب معرفته عن أضرار فيتامين سي على الكلى

البدل الغذائي الموصى به لفيتامين سي هو 90 ملليغرام (ملغ) للرجال البالغين و 75 مجم للنساء البالغات.

عندما تستهلك كمية زائدة من فيتامين سي ، تعالج الكليتان المغذيات وتساعد جسمك على إفرازه عن طريق البول.

يمكن أن يسبب الكثير من فيتامين سي تراكم الأوكسالات في جسمك إذا كنت تعاني من مرض مزمن في الكلى. لذلك ، قد تختلف احتياجاتك من فيتامين سي إذا كانت كليتيك لا تعملان بشكل جيد أو كنت تخضع لغسيل الكلى.

يمكن لغسيل الكلى أيضًا أن يستنفد فيتامين سي في الدم.

وجدت أن الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى يمكن أن يساعدوا في زيادة امتصاص الحديد لديهم عن طريق تناول جرعة منخفضة من فيتامين سي من 60 إلى 100 مجم.

فيتامين ج وسرطان الكلى

قد يلعب تناول فيتامين سي دورًا في خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكلى بين البالغين.

في 2015 التحليل أظهر أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من فيتامين سي لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان الكلى ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

كان الباحثون يستكشفون إمكانات الاستخدام جرعات عالية من فيتامين سي لعلاج السرطان. ومع ذلك ، لا ينصح الأشخاص المصابون بسرطان الكلى بمستويات عالية من فيتامين سي ، لأنها قد تسبب المزيد من الضرر.



ترشح الكلى الجسم الزائد من فيتامين سي.

قد يؤدي الحصول على جرعات عالية من فيتامين سي من المكملات الغذائية إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.



فيتامين سي لوظائف الكلى

البدل الغذائي الموصى به لفيتامين سي هو 90



فيتامين سي وحصى الكلى

يمكن أن تزيد الجرعات العالية من فيتامين سي من خطر الإصابة بالنوع الأكثر شيوعًا من حصوات الكلى ، وهو أكسالات الكالسيوم.

تحدث حصوات الكلى عندما تتراكم الفضلات وتتجمع معًا في كليتيك ، مما يسبب الألم وصعوبة التبول. يسعى أكثر من نصف مليون شخص للحصول على رعاية طارئة لحصوات الكلى كل عام ، وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية.

نظرًا لأن الكلى تقوم جزئيًا بتحويل فيتامين سي الذي تتناوله إلى أكسالات ، فإن الزيادة المفرطة قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى ، وفقًا لـ بحث من عام ٢٠١٥.