علاج قصور الغدة الدرقية.. دراسات عن المرض

علاج الغدة الدرقية يحتاج الي المواظبة الدائمة والتي تستمر احيانا لمدة طويلة، فجميع مرضى قصور الغدة الدرقية تقريبًا لن يتوقفوا عن مواصلة العلاج بعقار على المدى الطويل.

كما يجب مراقبة وظيفة الغدة الدرقية كل ستة إلى 12 شهرًا أو أكثر بشكل متكرر ، إذا لزم الأمر ، حسب إرشادات الطبيب.

فإن أقراص الغدة الدرقية الموصوفة لقصور الغدة الدرقية ليست سوى هرمون الغدة الدرقية الطبيعي هرمون الغدة الدرقية ، والذي تنتجه الغدة الدرقية عادة.

لذا فإن تناول أقراص هرمون الغدة الدرقية لفترة طويلة بالجرعة الصحيحة مع المراقبة الدورية لن يسبب أي آثار جانبية.

علاج فرط إفراز هرمون الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)

سيحتاج جميع مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية إلى إدارة طبية (الأدوية المضادة للغدة الدرقية) للتحكم في الإفراط في إنتاج الهرمون. قد يتعافى ما يصل إلى 40 في المائة من المرضى تمامًا عن طريق العلاج الطبي وحده على مدى 18 إلى 24 شهرًا. قال الدكتور Vignesh إن هؤلاء المرضى الذين لم يعالجوا بالعلاج الطبي سيحتاجون إلى علاج نهائي - استئصال اليود الإشعاعي أو الجراحة كما نصح بها طبيبك المعالج.

اليود وهرمون الغدة الدرقية

اليود ضروري للإنتاج الطبيعي لهرمونات الغدة الدرقية. قد يؤدي نقص اليود في النظام الغذائي إلى نقص إنتاج هرمون الغدة الدرقية وتورم الغدة الدرقية المعروفة باسم تضخم الغدة الدرقية. ومن ثم فمن المهم تناول الملح المعالج باليود. فيما يتعلق بوظيفة الغدة الدرقية ، لا توجد فائدة إضافية لاستهلاك الملح الصخري في الهيمالايا (الملح الوردي) على الملح المعالج باليود ، كما ذكر الدكتور Vignesh.

النظام الغذائي في اضطراب الغدة الدرقية

لا يعد اضطراب الغدة الدرقية مرضًا متعلقًا بنمط الحياة ، ولن يساعد تعديل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية واليوجا وما إلى ذلك في إدارة هذه الحالة. يمكن لمرضى الغدة الدرقية اتباع نظام غذائي عادي. كما كان يعتقد سابقًا ، لا داعي لتقييد الملفوف أو القرنبيط أو الأطعمة غير النباتية. لا حاجة لاستهلاك مكملات غذائية أو مغذيات إضافية لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية.

الغدة الدرقية والحمل

هرمون الغدة الدرقية ضروري لنمو دماغ الجنين ، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى. يجب على المرضى الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية الاستمرار في علاج هرمون الغدة الدرقية طوال فترة الحمل. خلال فترة الحمل ، سيكون هناك طلب متزايد على هرمون الغدة الدرقية وعادة ما تزداد جرعة هرمون الغدة الدرقية أثناء الحمل بناءً على اختبار وظائف الغدة الدرقية. إذا تم تأكيد الحمل ، يجب على مرضى الغدة الدرقية استشارة أخصائي الغدد الصماء المعالج في أقرب وقت ممكن لتقييم وتعديل العلاج ، كما قال الدكتور Vignesh.

الخرافات الشائعة حول اضطرابات الغدة الدرقية بين الناس

* مرضى الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) لا يستطيعون إنقاص وزنهم وسيظلون يعانون من السمنة مدى الحياة حتى مع العلاج المناسب بهرمون الغدة الدرقية.

* مشاكل الغدة الدرقية دائما وراثية.

* يجب إجراء جميع حالات تورم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية) (غير المادية من حيث الحجم والأنسجة).

* قد يؤثر تناول أقراص الغدة الدرقية (هرمون الغدة الدرقية) على المدى الطويل على الأعضاء الداخلية مثل الكلى والقلب والكبد وما إلى ذلك.

* تعديل النظام الغذائي واليوجا والتمارين الرياضية يمكن أن يعالج اضطراب الغدة الدرقية.