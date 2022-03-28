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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامة في الأظافر تؤكد إصابتك بـ الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

غالبًا ما يؤدي اضطراب الغدة الدرقية إلى علامات خفية في الأيام الأولى تصبح بارزة مع مرور الوقت وتبدأ في التأثير على وظائف الجسم، إذا تم اكتشاف المرض بنجاح في الأيام الأولى ، فمن الممكن عكس مسار مرض الغدة الدرقية وتحسين الأعراض وتجنب المضاعفات المرتبطة به.

وظيفة الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة موجودة في قاعدة العنق ، وهي مسؤولة عن إنتاج ثلاثة هرمونات بارزة للجسم، تنظم هذه الهرمونات عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ووظيفة العضلات والجهاز الهضمي، وهي ضرورية أيضًا في نمو الدماغ وصيانة العظام. 

ووفقا لموقع timesofindia، عندما لا تنتج الغدة كمية كافية من الهرمونات ، يشار إلى الحالة باسم قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية، يتم وصف الأدوية للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لموازنة مستويات الهرمونات لديهم لأنه إذا تركت الحالة دون علاج، فقد تسبب فقر الدم أو الارتباك أو قصور القلب أو حتى الغيبوبة. 

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علامات الغدة الدرقية

ويمكن أن يساعد التعرف على العلامات المبكرة للحالة في اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب، إليك علامة شائعة يمكنك اكتشافها على أظافرك.

تكشف أظافرك الكثير عن ظروفك الصحية، اللون بيضاء في وردية، كل هذه العلامات هي انعكاسات للصحة الداخلية، الذي يبرز خمول الغدة الدرقية هو الأظافر البطيئة النمو والهشة.

بسبب قلة هرمونات الغدة الدرقية ، تتباطأ جميع وظائف الجسم، كما أنه يؤثر على الأظافر ، فتصبح هشة وتبدأ في النمو ببطء. 

ووفقًا للجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية (AADA)، يمكن أن يؤدي خمول الغدة الدرقية أيضًا إلى ظهور نتوءات في الأظافر قد تبدو منحنية، ومقشرة ، وتنكسر بسهولة أكبر. 

في بعض المرضى ، ترفع الأظافر أو تنقسم من فراش الظفر وهي حالة تسمى انحلال الظفر أو أظافر بلامر، نظرًا لأن هرمونات الغدة الدرقية تتحكم في مستوى العرق ، فقد يعاني المريض المصاب بقصور الغدة الدرقية من انخفاض التعرق، يمكن أن يجعل الأظافر والجلد والشعر تبدو جافة.

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