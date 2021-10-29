أحمد عبد الهادي يكشف علاج أورام الغدة الدرقية (فيديو)

كشف الدكتور أحمد عبد الهادي، مدرس علاج الأورام و العلاج الاشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، أبرز طرق علاج الغدة الدرقية.

وقال أحمد عبدالهادي، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، إن هناك أكثر من نوع من الخلايا التي تصيب الغدة الدراقية، موضحا أن هناك ثلاث أنواع في غاية الأهمية.

وأضاف أحمد عبد الهادي، أن أول نوع من أنواع سرطان الغدة الدرقية، أورام الغدة الدرقية من نوع الخلايا الحليمية، وأيضا تشتهر بأنها تمتص اليود كالموجود في ملح الطعام.

وتابع الدكتور أحمد عبد الهادي، مدرس علاج الأورام و العلاج الاشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، أن يكون علاجها من خلال استخدام اليود المشع، ولكن بجرعات أكبر.

وأكمل الدكتور أحمد عبد الهادي، مدرس علاج الأورام و العلاج الاشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، انه بعد هذا الأمر يتم عمل إشاعة مسح ذري للجسم بالكامل، لافتا إلى أن يتم القضاء على باقي الخلايا من خلال اليود المشع.

وأكد الدكتور أحمد عبد الهادي، مدرس علاج الأورام و العلاج الاشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، أن مع الجرعات العلاجية باليود المشع يتم أخد الاحتياطات اللازمة في المنزل عن باقي أفراد الأسرة لمدة الخمس أيام التي تلي الجرعة العلاجية، ويتم استشارة الطبيب المعالج عن باقي الاحتياطات.

