لمرضى الغدة الدرقية.. احترس من تناول هذه الأطعمة

تساعد هرمونات الغدة الدرقية على التحكم في النمو وإصلاح الخلايا والتمثيل الغذائي، ونتيجة لذلك ، قد يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية من التعب ، وفقدان الشعر ، وزيادة الوزن ، والشعور بالبرد ، والشعور بالإحباط ، بجانب العديد من الأعراض الأخرى .

ويصيب قصور الغدة الدرقية 1 - 2٪ من الناس في جميع أنحاء العالم ، وهو أكثر عرضة للتأثير على النساء أكثر عشر مرات مقارنة بالرجال .

والأطعمة وحدها لن تعالج قصور الغدة الدرقية، ومع ذلك ، فإن الجمع بين العناصر الغذائية الصحيحة والأدوية يمكن أن يساعد في استعادة وظيفة الغدة الدرقية وتقليل الأعراض.

ونوضح خلال السطور التالية أفضل نظام غذائي لقصور الغدة الدرقية ، بما في ذلك الأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها - كل ذلك بناءً على الأبحاث.

لحسن الحظ ، ليس عليك تجنب الكثير من الأطعمة إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية ومع ذلك ، يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الجيتروجين باعتدال وطهيها بشكل مثالي.

قد ترغب في تجنب تناول الأطعمة المصنعة بشكل كبير، لأنها تحتوي عادة على الكثير من السعرات الحرارية، قد تكون هذه مشكلة إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية ، حيث يمكنك زيادة الوزن بسهولة.

قائمة بالأطعمة والمكملات الغذائية

الدخن: جميع الأصناف

الأطعمة عالية المعالجة: النقانق والكعك والبسكويت وما إلى ذلك.

المكملات: إن تناول كميات كافية من السيلينيوم واليود ضروريان لصحة الغدة الدرقية ، ولكن الإفراط في تناول أي منهما قد يسبب ضررًا، استكمل بالسيلينيوم واليود فقط إذا طلب منك أخصائي الرعاية الصحية القيام بذلك.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك تناولها باعتدال، تحتوي هذه الأطعمة على جوتروجينات أو مهيجات معروفة إذا تم تناولها بكميات كبيرة:

الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا: التوفو ، التمبيه ، فول الصويا ، حليب الصويا ، إلخ.

فواكه معينة: الخوخ والكمثرى والفراولة

المشروبات: القهوة والشاي الأخضر والكحول - قد تؤدي هذه المشروبات إلى تهيج الغدة الدرقية