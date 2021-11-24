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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض خمول الغدة الدرقية وكيفية علاجها

أعراض خمول الغدة
أعراض خمول الغدة الدرقية

الغدة الدرقية غير النشطة هي حالة تصيب ما لا يقل عن 2٪ من البريطانيين هل يمكن أن يتسبب خمول الغدة الدرقية في زيادة الوزن؟ 

 

إذا كنت تعاني من انخفاض الطاقة ، والشعور بالبرد طوال الوقت ، وتكافح من أجل إنقاص الوزن على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة ، فقد يكون لديك خمول في الغدة الدرقية ما هي أعراض خمول الغدة الدرقية وكيف يتم علاجها؟

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أعراض الغدة الدرقية عند الرجال.. هشاشة العظام أبرزها

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أعراض خمول الغدة الدرقية 

 

الغدة الدرقية الخاملة هي حالة تعرف باسم قصور الغدة الدرقية، حيث لا تنتج الغدة الدرقية الهرمونات بشكل صحيح يعاني حوالي واحد من كل 50 بريطانيًا من قصور الغدة الدرقية ، وفقًا لمجلة Thyroid UK ، ومن المرجح أن يتم تشخيص إصابة النساء بنسبة تتراوح بين 5 و 10 مرات أكثر من الرجال.

 

غالبًا ما يحدث قصور الغدة الدرقية بسبب مشكلة في المناعة الذاتية ، مما يعني أن أعراض خمول الغدة الدرقية يمكن أن تكون متنوعة جدًا ، مما يؤثر على العديد من أجزاء الجسم المختلفة.

ومع ذلك ، فإن أكثر الأعراض شيوعًا هو زيادة الوزن غير المبررة ، والصعوبة في التخلص من أي أرطال.

 

من المفهوم أن هذه يمكن أن تكون تجربة محبطة حقًا ، لأن أولئك الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية يمكنهم تجربة العديد من الأنظمة الغذائية المختلفة ، ولكن لا يرون أي نتائج.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة دينًا ، ومع ذلك لا يزالون لا يرون أي خسارة في الوزن ، أو حتى يستمروا في اكتساب الوزن على الرغم من جهودهم.

هذا يمكن أن يجعل الناس يشعرون بعدم الأمان بشأن وزنهم ، ويثبطون الحافز بسبب قلة النتائج التي يرونها بعد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وتجنب الأطعمة المريحة.

 

إذا كنت تكافح من أجل إنقاص وزنك ، أو حتى اكتسبت الكثير من الوزن دون سبب واضح ، فقد ترغب في التحدث إلى طبيبك حول احتمالية الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

هذه هي الأعراض المحتملة الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية ، وفقًا لـ Thyroid UK:

التعب
زيادة الوزن ، حتى لو كنت تأكل أقل
الشعور بالبرد طوال الوقت
ضعف العضلات
إمساك
تغييرات في دورتك الشهرية
كآبة
ضعف التركيز والذاكرة
تساقط الشعر في جسمك وفروة رأسك وحاجبيك
صوت أجش أو تعميق الصوت
صعوبة في البلع
ردود الفعل المتأخرة
فقدان الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي)
مشاكل الخصوبة
ارتفاع نسبة الكوليسترول
ضيق التنفس
عيون جافة / شجاعة

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أعراض الغدة الدرقية عند الرجال.. هشاشة العظام أبرزها

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أطعمة تعالج الغدة الكظرية وتنظم الادرينالين والكورتيزول

كيف يتم علاج قصور الغدة الدرقية؟


إذا وافق طبيبك العام على احتمال إصابتك بخمول الغدة الدرقية ، فسوف يحتاجون إلى إجراء فحص دم لقياس مستويات الهرمون لديك.

 


إذا أكدت الاختبارات إصابتك بقصور الغدة الدرقية ، يمكن لطبيبك أن يصف لك أقراصًا بديلة للهرمونات لرفع مستويات هرمون الغدة الدرقية.

من المهم التحدث إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كنت قلقًا من احتمال تعرضك لخطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية ، لأن تركه دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المضاعفات بما في ذلك أمراض القلب ومضاعفات الحمل.

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