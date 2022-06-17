بعد انهيار عقار الوايلي.. نائبة تطالب بتضافر الجهود لإنقاذ المباني الآيلة للسقوط

قالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب ، أن عقار الوايلي المنهار ، كان يحتاج الي الترميم بشكل أو بأخر وكان هناك قرارا التنكيس ولم ينفذ ولا نلوم على صاحب العقار بعدم التنكيس ولا نلوم على السكان فلا بد أن يكون هناك أداة رقابية من الجهات المنوط بها وخاصة في محافظة القاهرة أو وزارة التنمية وترك العقار بدون ترميم بسبب حالة السكان الاقتصادية وظروفهم العامة هذا يمثل خطر كبير .



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على قناة الأولى، أن هناك نماذج مشابهة كثيرة في محافظات الجمهورية وقد تكون مثل هذه الحالة ونحن أمام خطر كبير وإمام تقصير واضح من الجهات الرقابية بعمل حصر العقارات الآيلة للسقوط .



وكشفت أن هناك مناطق متكاملة آيلة للسقوط تحتاج إلى تضافر الجهود وهذا الحادث هو بمثابة ناقوس خطر علينا الانتباه له ومحاولة إنقاذ ما يمكن انقاذه .

وتابعت أنها تقدمت ببيان عاجل سيتم مناقشته يوم الأحد القادم للمطالبة بحصر كامل للعقارات الآيلة للسقوط خلال مدة زمنية معينة وآلية ثابتة لإنقاذ كل قاطني هذه العقارات ووضع حلول موضوعية وواقعية تناسب السكان.