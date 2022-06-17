مصر تنفرد بصدارة جدول ترتيب بطولة إفريقيا للسلاح بعد انتهاء منافسات الفردي

انتهت مساء اليوم منافسات الفردي ببطولة إفريقيا للسلاح للرجال والسيدات بصدارة المنتخب المصري لجدول الترتيب بإجمالي 15 ميدالية متنوعة.

وتمكن المنتخب المصري من الحصول على 4 ميداليات ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق كل من: نورا منير في سلاح الشيش سيدات ، ومحمد السيد في سلاح سيف المبارزة رجال ، وناردين إيهاب في سلاح سيف المبارزة سيدات ، وعلاء أبو القاسم في سلاح الشيش رجال.

بينما حصل كل من أحمد السكري لاعب سلاح سيف المبارزة وشرويت جابر لاعبة سلاح سيف المبارزة ومدحت معتز لاعب سلاح السيف وندى حافظ لاعبة سلاح السيف ومحمد حمزة لاعب سلاح الشيش على الميدالية الفضية.

كما احرز الميداليات البرونزية اللاعبين واللاعبات التاليين : نهى هاني ويارا الشرقاوي في سلاح الشيش ومحمد عامر في سلاح السيف وآية شريف في سلاح سيف المبارزة ومريم الدغيدي في سلاح السيف ومحمد حسن في سلاح الشيش.

وتنطلق غدًا منافسات الفرق بثلاثة أسلحة مختلفة وهم سلاح السيف سيدات وسلاح الشيش رجال وسلاح سيف المبارزة رجال.

وتستضيف الصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدينة كازابلانكا بالمغرب فاعليات البطولة، في الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجاري.