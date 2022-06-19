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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي طالب الشرقية يكشف تفاصيل أزمته مع لاعب مانشستر يونايتد

صدى البلد

علق سيد سلامة  محامي أزمة طالب الشرقية الذي يدعى محمد عصام، ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، بعد أن حرر الطالب تعليقات ضد اللاعب، والتي اعتبرها الأخير عنصرية، فما كان منه إلا أن رفع قضية ضده ووكَّل 10 محامين لمقاضاة الطالب.


تابع  خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON" اعتقدنا أن الامر انتهى  وفوجئنا أنه تم رفع  دعوى جنحة مباشرة في  محكمة ابو حماد  وبعد ذلك قضت بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة الاقتصادية لتخصصها "

وحول ما كتبه قال : " مكتبش حاجة  ولجنة الفحص تأكدت من ذلك  ولو مسحها  يقدروا يجيبوه من الشركة  نفسها من الشبكة ولم يحدث وحفظ النيابة العامة للاتهام يعني  عدم وجود إتهام وإحنا مش عارفين مين بيعمل كده هل  راشفورد أم  وكيله أو شركة الدعاية ".

وكشفت الحديدي  أنه جرى التواصل  مع مكتب محاماة اللاعب وقال لبرنامج كلمة أخيرة : أنهم يحاولون اثبات ماحدث من عنصرية ضد اللاعب وليس بغرض  معاقبة الطالب وقالوا ايضاً أن الاتحاد الانجليزي  خاطب وزارة الشباب والرياضة  في 8 يونيو 2021 مطالباً الوزارة بالتحقيق ولم يتلقوا رداً   ولذلك تم تحريك الدعوى القضائية ".


 وعلق المحامي قائلاً : عارف المعلومات دي مسألة العنصرية خطيرة من قال أن هناك عنصرية  ؟ الطالب في كلية العلاج الطبيعي السنة الخامسة وهو من أسرة بسيطة ريفية والده متوفى وأمه لا تجيد القراءة والكتابة  وهو عاشق للكرة ومانشيتسر يونايتد.

 

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