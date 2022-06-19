المقاهي والكافيهات كاملة العدد لمشاهدة مباراة القمة.. فيديو وصور

تواجد العشرات من مشجعي النادي الأهلي والزمالك، على المقاهي في مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، لمشاهدة مباراة القمة بين المارد الأحمر والقلعة البيضاء، في الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى، فى القمة 124

وانتهت احداث الشوط الاول من مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.



ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة، وفى المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة .



ويدير قمة الأهلى والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقات صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.