أعلى مني.. منذر رياحنة : بحمد ربنا إني مشاركتش في فيلم الممر

قال الفنان منذر رياحنة، إنه كان من المفترض أن ينضم لفيلم الممر بشخصية الضابط الإسرائيلي ولكنه رفض وقام بعمله الفنان إياد نصار.

وأضاف رياحنة خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “MBC MASR”، أنه أشاد جدا بدور إياد نصار، معقبا: “كنت أصور مسلسل حينها.. وإياد نصار لم يقم فقط بدور هائل ولكن دور مخيف.. وكنت فى لحظة أقول الحمد لله إني مكنتش أنا”.

وتابع: “الفيلم أهم مني وأهم من الشخص وكان فيلم وطني.. وإياد عمل الدور بقمة الأناقة والروعة.. ولم يكن هناك لحظة ندم إني رفضته لانه فيلم وطني ولو فيلم عادي كنت أقول أوكي.. ولكن لما بعمل حاجة لمصر الموضوع أعلي مننا بكثير”.