محمود جابر يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا للمشاركة في كأس العرب

أعلن محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت ٢٠ سنة، قائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب للشباب المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من ٢٠ يوليو الجاري وحتى ٦ أغسطس المقبل.



وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب كالتالي، "أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل ومحمد عادل أمين وعمر فايد وعبد الرحمن رشدان وعبد الرحمن جوده وأحمد رفاعي وإيدا العسقلاني ومؤمن محمود وخالد عوض ومحمد بسيوني ورأفت خليل ومحمد حمدي وماجد هاني وطارق علاء وأحمد رشدي وعبد اللطيف أبو قورة وعمر الساعي وأحمد عبد الرحيم ويوسف حسن وأحمد نادر حواش ومحمود أحمد مرسي وصلاح باشا".



وكانت قرعة البطولة العربية قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الرابعة للمسابقة إلى جانب منتخبي عمان والصومال، حيث سيفتتح الفراعنة مبارياتهم في كأس العرب بمواجهة عمان يوم ٢١ يوليو الجاري، ثم مواجهة الصومال يوم ٢٧ من الشهر ذاته.