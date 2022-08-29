دعاء لحفظ الجنين في بطن أمه كلما تحرت الأم أوقات استجابة الدعاء سواء في الثلث الأخير من الليل أو ما بين الآذان والإقامة أو في يوم الجمعة كلما كان دعائها مستجاب بمشيئة الله، ويمكننا أن نقول أن دعاء لحفظ الجنين في بطن أمه مثل كلمات " اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه " مستحب شرعا، وعلى الأم أو السيدة الحامل أن تكرر هذه الكلمات في كل وقت كما أن الدعاء مستجاب في وقت سقوط الأمطار وفي آخر ساعة من يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل.. في السطور المقبلة دعاء لحفظ الجنين في بطن أمه.



دعاء لحفظ الجنين في بطن أمه

دعاء لحفظ الجنين في بطن أمه بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، باسم الله أرقيك، اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير، اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير، يا أرحم الراحمين اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فيسر أمري وثبت حملي، واقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم احفظ جنيني بحفظ، واتمم حملي على خير، واجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، اللهم جنبه الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللهم اجعله في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير ، اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت، يسر أمري وخفف عني.

سور قرآنية لحفظ الجنين

سور قرآنية لحفظ الجنين (وَاَللَّه أَخْرَجَكمْ مِنْ بطون أمَّهَاتكمْ لَا تَعْلَمونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكمْ السَّمْع وَالْأَبْصَار وَالْأَفْئِدَة لَعَلَّكمْ تَشْكرونَ). كَأَنَّهمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضحَاهَا). (كَأَنَّهمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يوعَدونَ لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يهْلَك إِلَّا الْقَوْم الْفَاسِقونَ). (إِذَا السَّمَاء انْشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْض مدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ). سورة الفاتحة سبع مرات، وآية الكرسي ثلاث مرات، وسورة الإخلاص ثلاث مرات، وسورة الفلق ثلاث مرات، وسورة الناس ثلاث مرات، وسورة مريم، وسورة الزلزلة. (وَمَا تَحْمِل مِنْ أنثَى وَلَا تَضَع إِلَّا بِعِلْمِهِ). (إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرْض زِلْزَالَهَا* وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض أَثْقَالَهَا). (كَأَنَّهمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضحَاهَا).اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه إليّ عند مولده مردّاً سالماً معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشّيطان الرّجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل وولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت ، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واقذف التّوحيد في قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين. اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصّلاح والتقوى.



دعاء لحفظ الجنين من التشوهات

دعاء لحفظ الجنين من التشوهات اللهم احفظه بحفظك وألهمه رشده واجعله باراً تقيًاً بصيراً سامعاً مطيعاً لك، ولأوليائك محب ناصح، ولأعدائك مبغض، اللهم اشدد به عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين به محضري، وأحيِ به ذكري، واكفني به في غيبتي وأعني به على حاجتي واجعله عوناً لي اللهم إني أستودعك آخر أيام جنيني في بطني فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالمًا معافى من كلّ شرّ. اللهم اجعل ولادتي بجنيني قريبة واجعله يا الله بعيدًا عن كلّ مرض وكل حزن. اللهم أبعد كلّ أذى عن جنيني، وأفرِغ عليّ الصبر أثناء الولادة. اللهم إنّي أسالك باسمك الأعظم أن تحفظ جنيني وتيسّر لي ولادتي وأن تجعله مسلمًا مؤمنًا موحدًا لك.

اللهم لو كان جنيني يستطيع النداء وهو في جوف رحمي لناداك أن تحرسه وتحفظه وتجعل خروجه إلى الدنيا خروجًا مباركًا، اللهم سلمه من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر له يا غفار، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم إنّي أسألك من فضلك أن تحرس جنيني وتجنّبني وإيّاه المكاره والأخطار، وأن تحفظه وتجعله إمامًا وتجعل العمل الصالح يجري على يديه.



دعاء تحصين الجنين من العين

دعاء تحصين الجنين من العين سورة الفاتحة: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. سبع مرات. بالإضافة لسورة الإخلاص والمعوذتين، وآية الكرسي اللهم احفظ أطفالي من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض ، اللهم لا تجعل ابتلائي فيهم اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللهم اجعل أولادي من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقًا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة ، اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ربي كما حفظت كتابك إلي يوم الدين، احفظهم من الشيطان الرجيم.

أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ -بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.



دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني و أنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك. اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.



. بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفي أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك. ” ربِّ هبْ لي من لدنك ذريّةً طيّبةً إنّك سميع الدّعاء “. كذلك ” ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين “. ” ربّ اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي ربّنا وتقبّل دعاء “. اللهم اكتب له طولَ العمر، وحسن العمل، وسعة الرّزق، وسعادة الدّارين.



دعاء حفظ الأجنة في الرحم

دعاء حفظ الأجنة في الرحم اللهم يا رب كل شيء أناجيك في صلواتي ودعواتي في الأسحار أن ترضَ عني وتجعل لقائي بولدي منحة لا محنة يا رب العالمين "يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِكِ أستغيثُ، أصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، ولا تكِلْنِي إلى نفسِي طرْفةَ عيْنٍ" "اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العافية ديني ودنيايَ وأهلِّي ومالي اللَّهمَّ استُر عوُراتي وآمِن روعاتي اللَّهمَّ احفَظني من بينِ يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بكَ أن أُغتالَ مِن تحتي"، اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.