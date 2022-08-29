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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب المغتربين.. الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية بحلوان

المدن الجامعية
المدن الجامعية

أعلنت الإدارة العامة بـ المدن الجامعية جامعة حلوان عن فتح أبواب التسكين للطلاب المغتربين الذين تنطبق عليهم شروط التسكين للعام الجامعي 2022 /2023 وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية بجامعة حلوان

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على :

1/ (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

2/ (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.

3/ (2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

4/ بحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

5/ على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

6/ (12) صورة شخصية للطالب.

7/ إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.
 

للطلاب المغتربين.. تعرف على شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة حلوان

جدير بالذكر ان إدارة جامعة حلوان أعلنت عن استعدادات الجامعة لبدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بتنسيق الجامعات 2022 المرحلتين الأولى والثانية استعدادا لإنهاء الأوراق الخاصة بهم للتقدم بالكليات.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل بالكشف الطبي لطلاب تنسيق الجامعات 2022 يتم إلكترونيا ابتداء من الآن عبر الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/detmed

وأشار مسؤولو إدارة الجامعة إلى أن الكشف على الطلاب ابتداء من يوم الأحد الموافق 04/9/2022 وفقا للموعد المحدد لكل طالب علي الموقع الإلكتروني، وعلي الطلاب الالتزام بالتعليمات الآتية للتسجيل بالكشف الطبي:

- على جميع الطلاب سرعة سداد رسوم الكشف الطبي حيث لن يتم تحديد أي موعد بدون إتمام حركة السداد.

- في حالة ظهور رسالة لا توجد مطالبة على ماكينة السداد يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات وسوف يتم حل المشكلة.

- على الطالب طباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به واحضارها وقت الكشف عليه.

- تم فتح صفحة لاستقبال شكاوى الطلبة في حال حدوث أي مشكلة في التسجيل بالكشف الطبي.

- يتم التسجيل بالكشف الطبي عن طريق رقم جلوس الثانوية العامة والبيانات الخاصة ببطاقة الترشيح لتنسيق الجامعات 2022.

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