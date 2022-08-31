لم يحملها بشر.. حل لغز بناء الأهرامات وطريقة رص الحجارة الضخمة

تشكل أهرامات الجيزة واحدة من أكثر الأماكن الأثرية شهرة في العالم بل وتعد أكبر دليل على قدرة وفن البشر منذ آلاف السنين، وكان الهرم الأكبر في الجيزة (هرم خوفو) أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم الذي حير الجميع على مر الزمان لمحاولة معرفة طريقة بناءه.

لغز بناء الأهرامات

عند رؤية أهرامات الجيزة الشهيرة كما هي اليوم، قلاع ثابتة وغير قابلة للاختراق محاطة بالرمال التي تجتاحها الرياح في مدينة عبارة عن صحراء واسعة، من الصعب تخيل اليوم الذي تم بناؤه فيه.

لكن في أحدث دراسة حاولت كشف لغز بناء الأهرامات، اتضح أن المهندسين المصريين القدماء استغلوا قناة سابقة لنهر النيل “ترعة” لنقل مواد البناء والمؤن إلى هضبة الجيزة.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، فإنه مع ذلك، هناك ندرة في الأدلة البيئية التي قد تعطى دليل متى وأين وكيف تطورت هذه المناظر الطبيعية القديمة.

لكن ساعدت التحليلات الجديدة لعلم الأحياء القديمة في إعادة بناء تاريخ نهر النيل منذ 8000 عام في هذه المنطقة ، مما يدل على أن المناظر المائية السابقة ومستويات الأنهار المرتفعة منذ حوالي 4500 عام سهلت بناء مجمع أهرامات الجيزة.

كيف بنى المصريون القدماء الأهرامات

ويتضح من هذه الخرائط الحديثة، وجود متاهات حجرية تم تشييدها لتكريم الموتى ونقلهم إلى الحياة الأخرى، وكانت موجودة منذ حوالي 4500 عام بدون تقنية حديثة وبدقة مذهلة، لكن المصريين احتاجوا إلى ما هو أكثر بكثير من بضع سلالم بدائية لنقل الكتل الحجرية الثقيلة إلى مواقعها.

تشير دراسة جديدة إلى أن الظروف البيئية المواتية مكنت من بناء أهرامات الجيزة ، مع وجود قناة قديمة لنهر النيل كانت تعمل كقناة ملاحية لنقل البضائع.

ولبناء الأهرامات والمقابر ومعابد الهضبة، يبدو الآن أن المهندسين المصريين القدماء استغلوا النيل وفيضاناته السنوية، عبر نظامًا بارعًا من القنوات والأحواض التي شكلت مجموعة موانئ عند سفح هضبة الجيزة.

وأوضح عالم الجغرافيا الطبيعية هادر شيشة من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا وزملاؤه في الدراسة الحديثة إن هناك ندرة في الأدلة البيئية بشأن موعد ومكان وكيفية تطور هذه الأماكن الطبيعية القديمة.

النيل يصل إلى منتصف ارتفاع الأهرامات

اعتقد علماء الآثار لبعض الوقت أن بناة الأهرامات المصرية ربما قاموا بتجريف مجاري مائية من نهر النيل لتشكيل القنوات والموانئ، وتسخير الفيضانات السنوية لمساعدتهم في البناء التي من شأنها أن تكون بمثابة رافعة هيدروليكية لنقل مواد البناء.

يقع هذا المكان لتجمع المياه الذي افترض علماء الآثار أنه سبب في بناء أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع حاليًا على بعد أكثر من 7 كيلومترات غرب نهر النيل الحالي، كما توصلوا إلى أنه يجب أن تكون المداخل عميقة بما يكفي لإبقاء الأربطة المحملة بالحجارة طافية.

ونتج عن عمليات الحفر الأساسية التي تم إجراؤها خلال أعمال الهندسة الحضرية حول الجيزة الحديثة عن أدلة طبقية لطبقات صخرية تتوافق مع فرع قديم لنهر النيل يمتد حول قاعدة الأهرامات.

لكن الأسئلة لا تزال قائمة حول الكيفية التي صمم بها المصريون وصول المياه إلى أهرامات الجيزة، في الوقت الذي كان يتم بناؤه فيه ، كان شمال مصر يعاني من بعض التغيرات المناخية الغريبة، حيث دمرت الفيضانات بشكل متكرر مدينة الأهرامات المفقودة، والتي كان يسكنها العمال خلال فترة العمل.

كيف توصل العلماء إلى طريقة بناء الأهرامات

في هذه الدراسة ، لجأ الباحثون إلى حبوب اللقاح المتحجرة لرسم صورة أكثر تفصيلاً لنظام النهر كما كان يجري منذ آلاف السنين. ويمكن حفظ حبوب اللقاح في الرواسب القديمة، وفي دراسات أخرى، تم استخدامها لإعادة تحديد المناخات السابقة والمناظر الطبيعية المزروعة التي تبدو مختلفة تمامًا اليوم.

واستخرج الفريق حبوب اللقاح من خمسة نوى كانت موجودة في سهل الجيزة الحالي شرق مجمع الهرم ، وحدد النباتات المزهرة التي تشبه الحشائش والتي تصطف على ضفاف نهر النيل ونباتات المستنقعات التي تنمو على حافة البحيرة.

ويقولون إن هذا يكشف عن وجود تجمع مائي كان موجود بشكل دائم يخترق السهول الفيضية في الجيزة، ومن هناك، تتبعوا ارتفاع وانخفاض منسوب المياه في فرع خوفو لنهر النيل على مدى 8000 عام من تاريخ السلالات المصرية ، وربطوا نتائجهم بسجلات تاريخية أخرى.

كيف تحولت منطقة الأهرامات إلى صحراء

وظل فرع خوفو عند مستوى مرتفع من المياه، وفي عهود خوفو وخفرع ومنقرع أيضا، مما سهل نقل مواد البناء إلى مجمع أهرامات الجيزة".

ولكن بعد عهد الملك توت عنخ آمون ، الذي صعد حوالي 1349 إلى 1338 قبل الميلاد ، انخفض فرع خوفو من النيل تدريجياً حتى وصل إلى أدنى مستوياته الموثقة في آخر 8000 عام قرب نهاية فترة الأسرات.

ويرتبط هذا السقوط بالعلامات الكيميائية الموجودة في أسنان وعظام المومياوات المصرية والتي تشير إلى أنهم عاشوا في بيئة قاحلة ، إلى جانب السجلات التاريخية الأخرى.

ومثل جميع الدراسات الأثرية، فإنه من خلال ربط البيانات البيئية والتاريخية، توفر الدراسة أدلة مباشرة أكثر بكثير مما كانت عليه عندما بحث علماء الآثار عن الأدوات المفقودة.

يقترح الباحثون وراء هذه الدراسة الأخيرة أنه يمكن استخدام مناهج مماثلة لإعادة بناء المناظر المائية القديمة التي غطت مجمعات الأهرامات المصرية الأخرى ، بما في ذلك مقبرة دهشور ، عندما تم بناء هذه الصروح الضخمة.