خبير أثري: قمة الأهرامات كانت مغطاة بالذهب ومهندسها الأفضل عالميا

قال الدكتور خالد سعد الخبير الأثري، إن قدماء المصريين، نقلوا كتل الأحجار الثقيلة عن طريق النهر، وبعض الطرق التي كانت تستخدم قديما يتم استخدامها حديثا مثل انتشال السفن الغارقة باستخدام البالونات.

وأوضح سعد خلال حواره مع برنامج “هذا الصباح” الماع عبر “إكسترا نيوز”، أن المصري القديم استخدم المراكب قبل بناء الأهرامات، حيث أن بعثة إيطالية استخرجت مركبا من ميناء الجواسيس بالقصير يعود إلى الأسرة الأولى قبل بناء الأهرامات.

وتابع الخبير الأثرى، أن المصرى القديم وصل إلى نظرية الطفو، ونظرية الاحتكاك، وهو ما يتضح من خلال الأحجار المستخدمة فى بناء الأهرامات، لافتا إلى أن المصرى القديم عمل ممرات وكذلك ثقل الاحجار الملامسة لسطح الأرض لتسهيل حركاتها.

الأهرامات قديما

وأكد الخبير الأثرى، أن الأهرامات قديما كان لها كساء خارجي أملس وقمتها مصنوعة من الجرانيت، وكانت مغطاه بصفائح من الذهب والنحاس لتعكس ضوء الشمس.

وأكد الخبير الأثري، أن الجمعية الدولية للعمارة بلندن، أنها تصنف المهندس الذى بنى الهرم الأكبر أفضل مهندس معمارى عالميا حتى الوقت الحالى.