لبدء عمليات الرصف..نائب محافظ الجيزة يعاين طريق طراد النيل بمركز أوسيم|صور

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، طريق طراد النيل بنطاق مركز أوسيم تمهيدا لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق بداية من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول ٢،٥ كم، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع.

يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء، أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال التطوير على الطرق والمحاور المرورية ومتابعة أعمال الرصف لتحقيق سيولة مرورية ومنع التكدس والازدحام بين السيارات.

ووجه نائب محافظ الجيزة بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير مشددا بالالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق َمع شركات المرافق وذلك لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق لتحقيق الأنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء علي الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة وتسهيل حركة المرور علي الطريق.

كما أستمع نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية لآراء المواطنين واطلع على مقترحاتهم في بعض الأمور الجارية بالمحافظة ووعد بدراستها والعمل على الاستجابة لها .

رافق نائب محافظ الجيزة،خلال الجولة الميدانية، محمد عبد الراضي، رئيس مركز منشأة القناطر، والمهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤولي مركز أوسيم وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة.

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