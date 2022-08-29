العثور على جثة شاب في مياه النيل بالغربية

شهدت قرية كفور بلشاي بمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة شاب، في العقد الثالث من عمره، بنهر النيل المار بالقرية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال جثمانه.



تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات يفيد بورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب بنهر النيل المار بقرية بلشاي بدائرة مركز .

وكشفت التحريات الأمنية أن الجثة لشاب يدعي "طارق عزت" يبلغ من العمر 35 سنه، مقيم بمدينة بسيون وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لجمع التحريات والمعاينة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.