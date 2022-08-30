قمم الأهرامات كانت مغطاة بالذهب.. خبير أثري يكشف أسرار العمارة المصرية القديمة |فيديوجراف

قمم الأهرامات .. قال الدكتور خالد سعد الخبير الأثري، إن المصريين القدماء نقلوا كتل الأحجار الثقيلة عن طريق النهر، وبعض الطرق التي كانت تستخدم قديما يتم استخدامها حديثا مثل انتشال السفن الغارقة باستخدام البالونات.

قمم الأهرامات

وأوضح سعد خلال حواره مع برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر “إكسترا نيوز”، أن المصري القديم استخدم المراكب قبل بناء الأهرامات، حيث أن بعثة إيطالية استخرجت مركبا من ميناء الجواسيس بالقصير يعود إلى الأسرة الأولى قبل بناء الأهرامات.

أسرار أهرامات الجيزة

وتابع الخبير الأثري، أن المصري القديم وصل إلى نظرية الطفو، ونظرية الاحتكاك، وهو ما يتضح من خلال الأحجار المستخدمة في بناء الأهرامات، لافتًا إلى أن المصري القديم عمل ممرات وكذلك ثقل الاحجار الملامسة لسطح الأرض لتسهيل حركاتها.

وللمزيد حول أسرار بناء الأهرامات المصرية وما كشفه الدكتور خالد سعد بشأن قمم الأهرامات شاهد الفيديوجراف التالي: