غرق فتاة عقب نزولها للاستحمام في بحر العريش

لقيت فتاة مصرعها غرقا، أثناء نزولها للاستحمام في البحر علي شاطيء العريش بـ شمال سيناء اليوم الخميس، وتم نقل جثتها إلى مستشفي العريش العام وإخطار الأجهزة لتتولي التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بغرق فتاة ١٥ عاما بمنطقة المحطة البخارية في حي المساعيد عند نزولها للاستحمام في مياه البحر، حيث تمكن الأهالي من انتشال جثتها قبل أن يجرفها التيار إلي الداخل.

الجهات المعنية

وتم إيداع الجثة في مستشفي العريش العام لحين الانتهاء من تحقيقات الجهات المعنية واستخراج تصريح الدفن.

وحذر المنقذون في شمال سيناء، الأهالي من نزول الشباب للاستحمام في البحر تحسبا لتعرضهم للغرق، مؤكدين أن البحر ملئ بالدوامات الخطرة التي تؤدى إلى الغرق، ولكن يمكن الاكتفاء بالترفيه علي شاطيء البحر فقط.