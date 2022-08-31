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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئناف سباقات الهجن من جديد  بمنطقة غرب العريش

الاهتمام بتربية الإبل
الاهتمام بتربية الإبل في محافظة شمال سيناء

يستأنف نشاط نادي العريش الرياضي للهجن، شمال سيناء  مهرجانات الهجن الرياضية ، بتنفيذ سباق تنشيطي للهجن والذي  سيقام اعتبارا من ١٥ سبتمبر الجاري ٢٠٢٢م.، بمشاركة محلية واسعة، تضم كافة المحافظات المعنية برياضة  الهجن، و مشاركة من  المحافظات المهتمة برياضة الهجن منها :جنوب سيناء والإسماعيلية والسويس ومطروح والوادي الجديد والشرقية  والبحر الاحمر.

أسواق تراثية:

 ولفت كليب راشد،مدير عام الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، إلى أنه سيقام علي هامش سباقات الهجن،  أنشطة حياتيه  وأسواق تراثية ، من بينها: فعاليات من التراث السيناوي، تتضمن منافذ  لعرض مفردات التراث السيناوي ، خاصة بالإبل و الملابس والنشغولات اليدوية، الي جانب مشاركة فرقة العريش للفنون الشعبية بشمال سيناء، وفرقه الفن التعبيري بمديريه الشباب والرياضة بالمحافظة.
هذا  إلى جانب  إقامة أمسيات ثقافية  وسعرية متنوعة، من خلال الاندية ومراكز الشباب  وقصور الثقافة بمدن محافظه شمال سيناء.

 وأعلن مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن نادى الهجن الرياضي بالعريش ، اقيم على أرضه انطلق أول سباق للهجن .. حيث أقيمت على مضماره سباقات هجن محلية  ، بالإضافة إلى تنظيم  سباقات الهجن العربية بحضور  شخصيات من محافظات  مصر،  ومن دول الخليج العربي والسعودية .
 

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العريش سباقات الهجن نشاط منطقة

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