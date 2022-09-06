مجد القاسم في حفل فني بأوبرا الإسكندرية الأحد القادم

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الأحد القادم، حفلا فنيا للفنان السوري مجد القاسم وفرقته الموسيقية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أجمل أغنياته التي قدمها خلال مشواره الفني الطويل إلى جانب باقة مختارة من روائع زمن الفن الجميل لكبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان مجد القاسم نشأ فى عائلة فنية، تعلم أصول العزف على آلة العود، وقدم تجربتين غنائيتين لإذاعة دمشق هما مرتاح والله و مع الليل مشينا ، وكانت انطلاقته الحقيقية فى القاهرة عام ١٩٩٠ ، قدم العديد من الألبومات الغنائية.