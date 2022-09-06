عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرا التعليم العالي والمالية يشهدان افتتاح فعاليات المؤتمر ال21 للمنظمة الإفريقية للمُحاسبة والتمويل

صدى البلد

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمد معيط وزير المالية، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الإفريقية للمُحاسبة والتمويل، والذى تستضيفه جامعة النهضة خلال الفترة من 6 - 8 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتورة ماريان روز رئيس المنظمة، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور مجدى عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

txt

التعليم العالي: 107 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

txt

وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة كوين مارجريت البريطانية إنشاء فرع بالعاصمة الإدارية

فى بداية كلمته، وجه الوزير الشكر للمنظمة الإفريقية لاحتضانها دول القارة، وبحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، والعمل لإيجاد حلول تعود بالنفع على القارة الإفريقية وشعوبها، فى مجال بحوث المحاسبة والتمويل لخدمة اقتصاد القارة.

وأشاد الوزير، بالمؤتمر الذى يهدف لمناقشة القضايا المنهجية فى بحوث المحاسبة نحو إيجاد نظريات وطرق جديدة، معربًا عن سعادة مصر باستضافة فعاليات هذه الدورة وترحيبه بالمشاركين من كافة الدول الإفريقية الشقيقة.

وأكد عاشور ، على أن تطوير القدرة التنافسية واستدامتها اليوم يعد هدفًا استراتيجيًا تسعى كافة المؤسسات لتحقيقه، فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها الاقتصاد المبنى على المعرفة، لافتًا إلى أن تداعيات العولمة وتدويل التعليم فرضت على الجامعات ضرورة تحسين نوعية أنشطتها الأكاديمية، وتفعيل دور البحث العلمي في مجالات المحاسبة للبحث عن نظريات وطرق جديدة تخدم الاقتصاد.

ونوه الوزير، إلى دور الجامعة باعتبارها من أهم المؤسسات التعليمية فى تحقيق التقدم للمجتمعات، وكذلك الأهمية البالغة للبحث العلمي فى إثراء دور الجامعة كمركز للإبداع العلمي وإنماء المعرفة وتوظيفها لحل مشكلات المجتمع المختلفة.

وأثنى الوزير ، على جهود جامعة النهضة فى استضافة المؤتمر، والذي يأتى تعزيزًا للدور العلمى والأكاديمى للجامعة، ويتفق مع التوجهات العامة للدولة وجهودها فى دمج الفكر البحثى والعلمى من مختلف دول العالم، بما يخدم رؤية مصر 2030، معربًا عن تمنياته أن تُسفر الجلسات والمناقشات عن نتائج مُثمرة ونافعة لخدمة قضايا التنمية فى مصر والقارة الإفريقية.

من جانبه، أشار د. معيط وزير المالية ، إلى أن الاقتصادات العالمية واجهت تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعيات هذه الظروف على الاقتصاد بجميع دول العالم ومن بينها مصر، مشيرًا إلى نجاح السياسات الاقتصادية المصرية فى التعامل مع هذه التداعيات وتحقيق زيادة فى معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذا إطلاق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المصرى.

وأعربت د. ماريان روز رئيس المنظمة عن سعادتها بعقد فعاليات هذه الدورة من المؤتمر فى مصر، مشيرة إلى أن المنظمة تهدف لبناء قدرات الأكاديمين والطلاب الأفارقة فى مجالات التعليم والبحث العلمى وربط المهتمين بتعليم المحاسبة والتمويل والمساهمة فى تعزيز الابتكار فى البلدان النامية، كما قدمت استعراضًا للنتائج التى حققتها المنظمة. 

وأكد د. حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ، أن استضافة الجامعة لهذا الحدث تأتي إدراكًا وتفعيلاً لدورها فى المشاركة فى التحديات التى تواجه المجتمع ومنها التحديات الاقتصادية، وكذا دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى لعقد المؤتمر في دولة من شمال إفريقيا وتحديدًا في مصر، كذلك إضافة اللغة العربية لأول مرة فى أبحاث المؤتمر إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأشاد بالأبحاث والمناقشات التي شهدها منتدى الباحثين الصاعدين الذي استضافته جامعة النهضة بالأمس، كما مثلت فعاليات المُنتدى فرصة هامة لتعريف المُشاركين من الدول الإفريقية بالحضارة المصرية فى صعيد مصر ومدينة بنى سويف، إلى جانب تنظيم فعاليات اليوم بمدينة القاهرة.

جدير بالذكر أن المنظمة الإفريقية للمحاسبة والتمويل هي المنظمة الرائدة فى مجال المحاسبة والتمويل فى قارة إفريقيا، وتوفر منصة للأكاديميين والمُمارسين لمُناقشة دور المحاسبة والتمويل والتدقيق وحوكمة الشركات والمجالات ذات الصلة في إفريقيا.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته عدة موضوعات من بينها، أثر تقنية العمليات الروبوتية والذكية على جودة عملية المراجعة، "دراسة تطبيقية على الحركات المقيدة بالبورصة المصرية"، و"نموذج مقترح لقياس المرونة الاستراتيجية باستخدام المعلومات المحاسبية لتحقيق ميزة تنافسية مُستدامة".

التعليم العالي القارة الافريقية جائحة كورونا البحث العلمي وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. احجز مكانك في اختبارات القدرات للالتحاق بهذه الكليات

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالفيوم

التعليم العالي تواصل طلاب استقبال تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ..عبر هذا الرابط

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. التعليم العالي: قبول 10% بالكليات و80% بالجامعات التكنولوجية.. تفاصيل وموعد اختبارات القدرات للطلاب

تنسيق الدبلومات الفنية2022.. التعليم العالي: قبول 10% بالكليات و80% بالجامعات التكنولوجية

ترقية الأساتذة والمساعدين.. كل ما تريد معرفته عن اللجان العلمية الدائمة

قبل انطلاق العام الدراسي.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الجامعية

ضم 400 شركة ناشئة لبرنامج الحاضنات التكنولوجية.. مؤشر البحث العلمي أغسطس 2022

ترشيحاتنا

هل يجوز أداء جميع الصلوات في المنزل؟.. الإفتاء توضح

رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على التوسع في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل

تأجيل محاكمة قاتل فتاة الزقازيق لحين عرضه على مستشفى الأمراض العقلية

شروط تكبيرة الإحرام .. افعل 8 أمور لتكون الصلاة صحيحة

وجدوا جثته متحللة .. وفاة أكثر رجل وحيد بالعالم

هتبقى مصيبة .. رأي جريء من راندا عبد السلام عن المساكنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء وحذاء شفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

بفستان مبهج.. درة تستعرض أناقتها في فينسيا|شاهد

ندى الكامل ومظهر شاهين.. خناقة على النفخ ورفع المقاسات| القصة الكاملة

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة تمنع الأمراض وسنة عن النبي

فيديو

تكهنات بزواج سري .. صوفينار تثير الجدل بفيديو مع طفلة تشبهها

سؤال عن الزواج السري أغضبها .. ليليا الأطرش تنسحب على الهواء

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ