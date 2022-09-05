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تعليم

وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة كوين مارجريت البريطانية إنشاء فرع بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، اجتماعًا مع وفد جامعة كوين مارجريت البريطانية، لبحث إنشاء فرع للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

في بداية اللقاء، أكد الوزير عُمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، مُثمنًا زيادة التعاون بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، مؤكدًا ضرورة تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية والبريطانية لتعزيز الخبرات بين الجانبين.

 

وأشار الوزير إلى أن مصر تتميز بتنوع الجامعات حيث تضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية بالإضافة إلى المعاهد والأكاديميات، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بملف إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا في مصر.

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وأوضح الوزير أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل العلوم والمعرفة وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي والحصول أيضًا على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المُساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة للاستفادة من توافر فُرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع بجمهورية مصر العربية.

 

وأضاف د. حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه تم بدء الدراسة في 4 جامعات أهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وسيتم بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية بداية من العام الدراسي الجديد، وسيتم طرح برامج دراسية حديثة لتأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المُستقبلي، مشيرًا إلى عقد الجامعات الأهلية العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية العريقة لمنح شهادات مُزدوجة.

 

وأشار د. محمد الشرقاوي مُعاون الوزير للتمويل والاستثمار، إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي المُشترك وزيادة فرص الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات والتعاون العلمي والأكاديمي وزيادة برامج التبادل الطلابي ودعم شراكات التعليم العالي الحالية بين مصر والمملكة المُتحدة.

 

ومن جانبه، أكد وفد جامعة كوين مارجريت البريطانية على ترحيبهم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في إنشاء فرع للجامعة في مصر، وأشادوا بالطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية، والذين كان دافعًا مهمًا لفكرة إنشاء فرع للجامعة في مصر الي أصبحت تتميز بتنوع الجامعات ودعم الشراكات مع الجامعات الدولية.

 

وأشار الوفد إلى أن فرع جامعة كوين مارجريت سيمنح شهادات دولية في مرحلة البكالوريوس والماجستير، كما سيتم طرح برامج دراسية حديثة ومتميزة تُلبي احتياجات سوق العمل الدولي وتتوافق مع وظائف المُستقبل، وسيكون فرع الجامعة داعمًا لتقديم تعليم أجنبي يُناظر المحتوى العلمي الذي يتم تقديمه في الجامعة الأم، وذلك من خلال الاستعانة بالكوادر من أعضاء هيئة التدريس من خلال صقل خبراتهم ومهاراتهم لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

 

حضر اللقاء من جانب جامعة كوين مارجريت البريطانية، د. ريتشارد بات نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية، ود. ديفيد ستيفنسون عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإدارة بالجامعة، ود. تيريزا كرونين مدير الشراكة الدولية والمسئول الدولي لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإدارة بالجامعة.

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